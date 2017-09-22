Российская подлодка ударила «Калибрами» по террористам в Сирии

Подводная лодка ВМФ России нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по базам террористов в Сирии. Об этом сообщает портал Life.

Одной из целей стали склады с боеприпасами боевиков «Джабхат ан-Нусры (запрещена в России) в провинции Идлиб.

»Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей», — заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как стало известно ранее, 19 сентября 30 сотрудников российской военной полиции попали в окружение боевиков «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе. Пострадали трое военнослужащих.