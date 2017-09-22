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Российская подлодка ударила «Калибрами» по террористам в Сирии
Подводная лодка ВМФ России нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по базам террористов в Сирии. Об этом сообщает портал Life.
Одной из целей стали склады с боеприпасами боевиков «Джабхат ан-Нусры (запрещена в России) в провинции Идлиб.
»Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей», — заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как стало известно ранее, 19 сентября 30 сотрудников российской военной полиции попали в окружение боевиков «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе. Пострадали трое военнослужащих.
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