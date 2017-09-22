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Газета.Ru

Концерн "Калашников" дистанцировался от ошибки скульптора Щербакова

В концерне «Калашников» высказались о скандальном памятнике
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Концерн "Калашников" не имеет отношения к ошибке, допущенной скульптором Салаватом Щербаковым, поместившим схему немецкого автомата времен Третьего рейха на памятник конструктору Михаилу Калашникову, сообщила в своем фейсбуке официальный представитель концерна София Иванова.
"К сожалению, специалисты концерна "Калашников" не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов", — написала она.
Она также выразила готовность оказать поддержку и техническую консультацию творческой группе.
Ранее сообщалось, что Щербаков прибыл к памятнику Калашникова для демонтажа чертежа немецкого автомата.
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