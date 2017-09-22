Эксперт нашел на памятнике Калашникову чертеж немецкого автомата



На открытом в Москве памятнике оружейнику Михаилу Калашникову обнаружили изображение чертежа немецкого автомата MKb.42 (W).



Как пишет издание «Ридус» , на странности памятника обратил внимание общественности военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels Юрий Пашолок.

Пашолок разместил в Facebook фото памятника и скан чертежа немецкого автомата.



«Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно», — прокомментировал свое открытие эксперт.

