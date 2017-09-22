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Эксперт нашел на памятнике Калашникову чертеж немецкого автомата
На открытом в Москве памятнике оружейнику Михаилу Калашникову обнаружили изображение чертежа немецкого автомата MKb.42 (W).
Как пишет издание «Ридус», на странности памятника обратил внимание общественности военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels Юрий Пашолок.
Пашолок разместил в Facebook фото памятника и скан чертежа немецкого автомата.
«Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно», — прокомментировал свое открытие эксперт.
Напомним, ранее музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook назвал памятник, который открыли в Москве во вторник, «бездарным и уродливым», на что резко ответил автор памятника.
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