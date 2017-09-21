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На памятнике Калашникову нашли чертежи немецкого оружия
На памятнике советскому оружейнику Михаилу Калашникову в Москве обнаружили чертёж немецкой винтовки MKb.42 (W). На деталь обратил внимание военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels Юрий Пашолок. Об этом специалист написал в своём аккаунте в Facebook.
«Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!», — написал Пашолок.
Памятник был открыт 19 сентября. Монумент был изготовлен в творческой мастерской Салавата Щербакова по заказу Российского военно-исторического общества.
Немецкий автомат был разработан в 1942 году компанией Walther. Историки долгие годы спорят, заимствовал ли Калашников схемы из немецких автоматов. 20 сентября с критикой памятника выступил певец Сергей Лазарев. Он назвал монумент отвратительным. До этого монумент раскритиковал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.
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