На памятнике Калашникову нашли чертежи немецкого оружия



На памятнике советскому оружейнику Михаилу Калашникову в Москве обнаружили чертёж немецкой винтовки MKb.42 (W). На деталь обратил внимание военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels Юрий Пашолок. Об этом специалист написал в своём аккаунте в Facebook.

«Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!», — написал Пашолок.

