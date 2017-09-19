«Позоримся перед всем миром»: Макаревич о памятнике Калашникову

По словам Макаревича, гордиться человеком, создавшим оружие, из которого были убиты «миллионы» людей, неправильно.

«…вот что интересно — войну с фашистами АКМ (Автомат Калашникова модернизированный — прим. ред.) не застал… Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?» — написал артист.

Также Макаревича смутила и работа скульптора. Он назвал ее «бездарной и уродливой». По его мнению, «даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет».

Сегодня, 19 сентября, на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве был открыт памятник конструктору Михаилу Калашникову. Автором скульптуры стал народный художник России Салават Щербаков.