Военный эксперт охарактеризовал находку ВСУ

Российский беспилотник, упавший в Донецкой области, находится в свободной продаже. Об этом сайту "360" рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков . Он также отметил, что будучи беспилотником двойного назначения, «Орлан-10» широко используется в гражданской сфере, а также поставляется за рубеж «практически в неограниченном количестве».

«Это средство предназначено для ведения наблюдения за труднодоступными районами, используется в системе пожаротушения, системе устранения различных аварийных ситуаций. Также предназначено для контроля выполнения ремонтных работ на больших площадях и состояния дорожной сети. В том числе и в военной сфере он используется для выдачи цели различным оружиям. Это универсальная система, и то, что он оказался там, ни о чем не говорит», —сказал он.

По словам эксперта, американцы поставляли беспилотники на Украину, в ДНР и ЛНР встречается такие «переделанные военные беспилотники».