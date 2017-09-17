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Военный эксперт охарактеризовал находку ВСУ
Российский беспилотник, упавший в Донецкой области, находится в свободной продаже. Об этом сайту "360" рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Он также отметил, что будучи беспилотником двойного назначения, «Орлан-10» широко используется в гражданской сфере, а также поставляется за рубеж «практически в неограниченном количестве».
«Это средство предназначено для ведения наблюдения за труднодоступными районами, используется в системе пожаротушения, системе устранения различных аварийных ситуаций. Также предназначено для контроля выполнения ремонтных работ на больших площадях и состояния дорожной сети. В том числе и в военной сфере он используется для выдачи цели различным оружиям. Это универсальная система, и то, что он оказался там, ни о чем не говорит», —сказал он.
По словам эксперта, американцы поставляли беспилотники на Украину, в ДНР и ЛНР встречается такие «переделанные военные беспилотники».
В воскресенье на Украине заявили о падении в Донецкой области беспилотника российского производства «Орлан-10». Об этом сообщается на странице штаба АТО в Facebook. Падение аппарата, производящегося в России, расценили как еще одно доказательство того, что Россия участвует в войне против Украины. «Этот БПЛА Россия часто применяет в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии», —считают в штабе. На странице выложено фото аппарата, на корпусе которого видны надписи на русском языке.
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