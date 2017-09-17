На Украине заявили о падении в Донецкой области беспилотника российского производства «Орлан-10». Об этом сообщается на странице штаба АТО в Facebook . Беспилотник не был сбит, а упал сам из-за технического сбоя системы.

«На этот раз украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник «Орлан», хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера в первой половине дня «Орлан» упал сам», — сообщается на странице.

Падение аппарата, производящегося в России, расценили как еще одно доказательство того, что Россия участвует в войне против Украины. «Этот БПЛА Россия часто применяет в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии», —считают в штабе. На странице выложено фото аппарата, на корпусе которого видны надписи на русском языке.

«Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс. Он предназначен для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности. Беспилотник разработан российским предприятием «Специальный технологический центр».