Су-30СМ сбил ракету над Черным морем

В понедельник, 28 августа, в ходе учений истребитель Черноморского флота (ЧФ) Су-30СМ сбил крылатую ракету условного противника. Об этом сообщает телеканала «Звезда» со ссылкой на главу отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслава Трухачева.

По его словам, ракету над Черным морем выпустил береговой ракетный комплекс ЧФ «Утес» «в соответствии с легендой учений». Пуск был выполнен в интересах корабельной ударной группы флота.

Ранее стало известно, что объединение ВВС и ПВО юга России 28 августа привели в полную боеготовность для проверки . Сообщалось, что по сигналу боевой тревоги «был поднят личный состав авиационных соединений, воинских частей» и сил ПВО из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крыма.