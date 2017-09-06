Обнародованы шокирующие снимки со спутников в зоне испытания водородной бомбы в КНДР



Как сообщает France Press, толчок силой 6,3 балла во время подземного взрыва водородной бомбы сопровождался вторым толчком силой 4,1 балла.

Исследователи предполагают, что скала над местом взрыва сместилась, однако кратер не образовался. Ранее Китай и Южная Корея заявили, что в воздухе и воде не были обнаружены радиоактивные вещества.



РЕН ТВ

Анализ спутниковых снимков показал, что смещения почвы над местом испытания были более многочисленными, чем после предыдущих испытаний. А мощность ядерного заряда была в три раза больше, чем мощность бомбы, которую сбросили на Хиросиму в 1945 году.