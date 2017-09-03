Эксперт: КНДР испытала термоядерную бомбу

В ходе сегодняшних тестов Северная Корея произвела испытания термоядерной (водородной) бомбы, на что указывает мощность подземных толчков и прочая информация. Об этом заявил " Российской газете" известный эксперт по военной проблематике КНДР Владимир Хрусталев. Одновременно стало известно, что в том же районе Северной Кореи были зафиксированы новые подземные толчки, хотя и несколько слабее первоначальных.

" В этот раз сила искусственного землетрясения сильно отличается от прошлых испытаний. Это говорят и все иностранные измерения, и наблюдаемые отголоски в соседних странах" , — сказал " РГ" Владимир Хрусталев, указывая, что зарубежные станции заявили о мощности толчков от 5,6 до 6,3 балла, тогда как в ходе предыдущих испытаний максимальная мощность составила лишь 5,3 балла. " Измеренная мощность толчков ложится в интервал значений, которые считались ранее маркером выхода на термоядерный уровень" , — добавил эксперт, указав на то, что Северная Корея испытала именно термоядерный (водородный) боезаряд.



Специалист также отметил, что Северная Корея последовательно работала в области создания термоядерного оружия, о чем и неоднократно заявляла.



" КНДР ранее открыто сообщала об успешных работах по термоядерному оружию. В январе 2016 года было сказано, что проведенные испытания были испытаниями водородной бомбы относительно малой мощности. Также у КНДР обнаружены объекты по производству термоядерных материалов. Кроме того, у нас есть исторический пример. Китай свою первую полноценную " двухступенчатую" водородную бомбу создал именно в ходе своего шестого взрыва в 1960-х. Чем КНДР хуже? Утром они уже опубликовали фотографии некоего устройства, которое действительно выглядело как заряд, имеющий ядерную и термоядерную ступени. Ну а спустя несколько часов практически показали новый достижимый уровень мощности" , — отметил он, вновь подчеркнув, что КНДР испытала именно термоядерный боезаряд.



Одновременно стало известно, что в районе полигона Пхунгери на северо-востоке КНДР были зафиксированы повторные подземные толчки. По информации китайских сейсмологов, они произошли через несколько минут после первых, и их мощность составила 4,6 балла. Первоначальные испытания в КНР оценили в 6,3 балла. Правда, как отметили в Пекине, вторые толчки стали, скорее всего, результатом обвала, проседания грунта в образовавшиеся после первого взрыва пустоты.