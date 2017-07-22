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Новейший бронеавтомобиль Buran представили на МАКС
Фото: Twitter
На авиасалоне МАКС-2017 был представлен новый российский бронеавтомобиль Buran. Оснащенный четырехцилиндровым дизельным мотором ЯМЗ-534 мощностью 99,2 кВт автомобиль способен вместить до 10 человек, сообщает «Военное обозрение». Его разработчики - одна из компаний Нижнего Новгорода.
Сравнение экспертов: броневики "Тигр" и BURAN#новостиhttps://t.co/buikhGlNws pic.twitter.com/VGwtMWxGrM— One Day Planet (@One_Day_Planet) 22 июля 2017 г.
Бронеавтомобиль «Буран» был создан за 4 месяца и имеет много общего с армейским автомобилем-вседорожником «Тигр». Это машины одного класса, почти одинаковые по габаритной длине (менее 6 метров), у обоих ярославский четырехцилиндровый дизель ЯМЗ-534. Однако мощность двигателя у бронеавтомобиля Buran меньше - 99,2 против 158 кВт.
Новейший бронеавтомобиль Buran представили на МАКС-2017: https://t.co/LXP0hVBKK7 pic.twitter.com/CXoYpCO9jl— Life | Новости (@lifenews_ru) 22 июля 2017 г.
У него мощная броня, которой присвоен класс защиты 6А. Построенный по принципу трансформера внедорожник состоит из четырех модулей. Кроме того, он обеспечивает большую мобильность бойцов, так как у каждого из них есть своя дверь.
Сообщается, что новинка будет продвигаться в основном за рубеж. Для этого сейчас готовится новая версия броневика с импортной автоматической коробкой передач.
Ранее сообщалось, что ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) представил на МАКС-2017 проект перспективного тяжелого дальнего транспортного самолета, который задуман как замена Ан-124 «Руслан». Его назовут «Слоном». Он предназначается для перевозки грузов массой до 150 тонн на дальность более 7000 км при скорости 850 км/ч, при базировании на ВПП длиной 3000 м.
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