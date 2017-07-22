Новейший бронеавтомобиль Buran представили на МАКС

На авиасалоне МАКС-2017 был представлен новый российский бронеавтомобиль Buran. Оснащенный четырехцилиндровым дизельным мотором ЯМЗ-534 мощностью 99,2 кВт автомобиль способен вместить до 10 человек, сообщает « Военное обозрение ». Его разработчики - одна из компаний Нижнего Новгорода.

Бронеавтомобиль «Буран» был создан за 4 месяца и имеет много общего с армейским автомобилем-вседорожником «Тигр». Это машины одного класса, почти одинаковые по габаритной длине (менее 6 метров), у обоих ярославский четырехцилиндровый дизель ЯМЗ-534. Однако мощность двигателя у бронеавтомобиля Buran меньше - 99,2 против 158 кВт.

У него мощная броня, которой присвоен класс защиты 6А. Построенный по принципу трансформера внедорожник состоит из четырех модулей. Кроме того, он обеспечивает большую мобильность бойцов, так как у каждого из них есть своя дверь.

Сообщается, что новинка будет продвигаться в основном за рубеж. Для этого сейчас готовится новая версия броневика с импортной автоматической коробкой передач.