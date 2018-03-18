Голосование кандидатов на выборах президента 

5/12 Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке. Опустив бюллетень в урну, немного пообщался с журналистами.
6/12 Глава Совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал около 10.00 на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Поздоровавшись с присутствующими, Грудинин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Проголосовав, он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя.