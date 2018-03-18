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Голосование кандидатов на выборах президента
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Голосование кандидатов на выборах президента 

Рамблер 1 час назад
18 марта проходят выборы президента России. Кандидаты в президенты проголосовали на выборах.
1/12  Действующий глава государства пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук.
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2/12  После голосования Путин сказал журналистам, что считает для себя успешным любой процент голосов, который даст ему возможность продолжить работу на посту президента.
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3/12 
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4/12 
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5/12  Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке. Опустив бюллетень в урну, немного пообщался с журналистами.
Фото:
6/12  Глава Совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал около 10.00 на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Поздоровавшись с присутствующими, Грудинин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Проголосовав, он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя.
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7/12 
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8/12 
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9/12  Бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с женой, детьми и внуками проголосовал около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
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10/12  Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве в воскресенье в 11.50 мск. Сюда он пришел с мамой.
Фото:
11/12  Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы, куда приехал с помощниками.
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12/12 
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В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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