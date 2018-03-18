Голосование кандидатов на выборах президента 

1/12 Действующий глава государства пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук. РИА Новости Фото:

2/12 После голосования Путин сказал журналистам, что считает для себя успешным любой процент голосов, который даст ему возможность продолжить работу на посту президента. РИА Новости Фото:

5/12 Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке. Опустив бюллетень в урну, немного пообщался с журналистами. ТАСС Фото:

6/12 Глава Совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал около 10.00 на избирательном участке в поселке Совхоза имени Ленина. Поздоровавшись с присутствующими, Грудинин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Проголосовав, он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя. ТАСС Фото:

9/12 Бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с женой, детьми и внуками проголосовал около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. ТАСС Фото:

10/12 Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве в воскресенье в 11.50 мск. Сюда он пришел с мамой. ТАСС Фото: