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Сдувшуюся фигуру космонавта в Красноярске запечатлели на видео

Юрий Столбов
45 минут назад
Семнадцатиметровая фигура космонавта, установленная перед зданием Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске, сдулась в День космонавтики в понедельник.
На кадрах видно, что огромная надувная фигура, которая предположительно не выдержала сильных порывов ветра, потеряла форму и "привалилась" к зданию университета.
Видео,Общество,Красноярск,
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