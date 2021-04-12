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Световое шоу в честь Дня космонавтики на Дворцовом мосту в Петербурге показали на видео

Юрий Столбов
46 минут назад
В Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня космонавтики в ночь на понедельник развели Дворцовый мост и устроили на нем красочное световое шоу.
Мероприятие, во время которого на мост вывели проекцию с изображением первого в мире космонавта Юрия Гагарина и космического аппарата "Восток-1", прошло под музыку из фильма "Укрощение огня".
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