Министр культуры Владимир Мединский потребовал от Ростуризма принять меры в отношении туроператоров, отправляющих россиян на отдых без обратных билетов. Об этом сообщается на официальном сайте Минкультуры РФ.

Такую тему глава ведомства поднял во время совещания с представителями Ростуризма ( Минкультуры руководит деятельностью этого агентства) и «Турпомощи».

По словам Мединского, большинство туристов, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем с «ВИМ-Авиа», не имели обратных билетов. «Туроператоры не имеют права отправлять туристов без обратного билета! Это прямое нарушение Федерального закона и Постановления Правительства от 22 сентября 2014 года», — подчеркнул министр.

Представители Ростуризма и «Турпомощи» в ответ заявили, что туроператоры полностью оплатили авиабилеты в оба конца, но оказались заложниками авиакомпании.

Мединский подчеркнул, что Ростуризм «должен занять более жесткую позицию в контактах с Росавиацией » для защиты прав туристов. Он поручил «немедленно предупредить» туроператоров о том, что отправление туристов без обратных билетов приведет к приостановке деятельности компаний, а также их возможному исключению из реестра туроператоров. По закону, исключение из реестра автоматически ведет к уходу туроператора с рынка.

Двадцать пятого сентября «ВИМ-Авиа» полностью прекратила чартерные перелеты. Этому решению предшествовали десятки задержанных рейсов в российских и зарубежных аэропортах. СК 25 сентября завел дело против сотрудников «ВИМ-Авиа» о хищении средств пассажиров по статье 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере). По версии следствия, сотрудники компании продавали билеты на рейсы, заведомо зная, что перелет не состоится. Следователи считают, что таким способом авиаперевозчик получил более миллиона рублей. СК 28 сентября задержал гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа».

По данным Минкультуры, к 28 сентября почти 8,7 тысячи туристов, пострадавших от действий «ВИМ-Авиа», вернулись в Россию.