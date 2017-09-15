Российская турфирма выдала клиентам поддельные билеты на самолет

Калининградская турфирма выдала клиентам поддельные билеты на самолет, по которым им отказали в перелете. Об этом сообщает издание Klops.ru.



Как рассказали пострадавшие Мария и Андрей Прокопенко, они обратились в компанию весной. За путевку на август в Турцию для себя и ребенка пара отдала 103 тысячи рублей. За несколько дней до начала отпуска в турфирме им сообщили, что лететь на отдых небезопасно из-за вспышки вируса Коксаки. Когда путешественники стали настаивать на поездке, им объяснили, что сотрудница компании забыла забронировать им гостиницу, и предложили отправиться в Тунис. Супруги согласились.



Вылет был назначен на 22 августа, однако в аэропорту выяснилось, что в турфирме выдали путешественникам поддельные электронные билеты. Сотрудница авиагавани объяснила семье Прокопенко, что по ним еще в июле летали другие люди.



После этого супруги вернулись в офис туркомпании и потребовали обратно свои деньги плюс 10-процентную неустойку. Директор фирмы выплатила им стоимость путевки, а также компенсацию в 20 тысяч рублей. По ее словам, вина за сорванный отпуск лежит на недобросовестной сотруднице, которая уже уволена.



«Я Маше [Прокопенко] все объяснила, извинилась перед ней. Предлагала Тунис, но и тут не получилось: времени было мало. Билеты предоставил туроператор, с которым мы уже не работаем. Я обязательно разберусь в этой ситуации», — пояснила владелица компании.

