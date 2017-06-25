Роман Шимко, отец сбитого в Подмосковье шестилетнего мальчика, ознакомился с результатами экспертизы об обнаружении алкоголя в крови его сына, отметив нестыковки, которые были допущены судмедэкпертами и следователями, сообщает Рен ТВ

По его словам, он готов дать экспертам возможность пересмотреть результаты проведенного анализах. В противном случае дело о халатности можно переквалифицировать как преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предупредил он.

«Я этим людям, судмедэксперту и его окружению, даю еще немного времени пересмотреть свои взгляды на эту экспертизу, на отношение к делу. Мой ребенок алкоголь не употреблял», - заявил он.

23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе местная жительница Ольга Алисова сбила во дворе жилого дома мальчика – Алексея Шимко. Ребенок скончался на месте. Уголовное дело по факту ДТП возбудили 26 мая. по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Экспертиза показала, что в крови погибшего ребенка было 2,7 промилле алкоголя. Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови. Однако еще одна экспертиза алкоголя в образцах крови ребенка алкоголя не обнаружила. Судмедэксперт Михаил Клейменов, обнаруживший алкоголь в крови ребенка, не захотел давать комментарии о результатах нескольких экспертиз по этому делу.