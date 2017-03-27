Захарова: Порошенко говорит об Украине, будто о лягушке

«Как будто не о стране своей говорит, а о еже каком-то или лягушке», — отметила Захарова.

Заявление дипломат сделала, комментируя слова Порошенко о том, что «Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь». Глава Украины также добавил , что российские власти прилагают немалые усилия для того, чтобы «взорвать нас (украинских граждан – Рамблер/новости) изнутри».

Порошенко также отметил, что в противостоянии с Россией делает ставку на патриотизм сотрудников Национальной гвардии.

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 10 тысяч человек.

Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.