Порошенко: Россия пытается взорвать Украину изнутри

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия прилагает большие усилия, чтобы рассорить украинцев и подорвать страну изнутри, сообщает информационное агентство УНИАН

Об этом президент Украины рассказал во время своего выступления на мероприятии по случаю 3-й годовщины со дня формирования Национальной гвардии Украины.

В своей речи он отметил, что Россия давно поняла, что «внешне Украину голыми руками не возьмешь».

«Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри. Получится это у нее или нет, зависит не только от руководства государства и не только от политиков, но и в значительной степени от вас, от вашей выдержки, вашего патриотизма, уважаемые бойцы, герои Национальной гвардии», - сказал Порошенко.

Также глава государства поздравил всех украинцев, для которых, по его словам, Национальная гвардия Украины является гарантией "соблюдения правопорядка, неукоснительного исполнения законов, залогом развития суверенного демократического правового государства европейского образца».