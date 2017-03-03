Москвичей переселят из хрущевок в "избы"

Такое заявление заместитель министра сделал на X конгрессе ассоциации деревянного домостроения. Евтухов отметил, что московские власти «будет непросто убедить» в том, что это хорошая идея. «Москва - это особый регион и у его руководителя есть особое мнение по многим позициям. Но, я думаю, что у нас есть шанс, чтобы попытаться какую-то долю этого рынка, этого, условно говоря, проекта по сносу пятиэтажек, забрать», - подчеркнул он.

В феврале президент России Владимир Путин поручил завершить программу по сносу «хрущевок» в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что проект будет реализован в 2017–2018 годах. В программу сноса могут быть включены около 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда.

Эксперты оценили затраты на завершение сноса пятиэтажек и переселения из них 1 миллиона 600 тысяч человек примерно в 2,5 триллиона рублей.