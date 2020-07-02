Бывшая заместительница министра инфраструктуры Украины , советница главы Государственного космического агентства Украины Александра Клитина создала свою политическую партию «Украина против коррупции». Главная цель Клитиной — это «борьба с политическими проститутами». Об этом сообщает Lenta.ru.

«На «идиотов в штанах» надежды нет. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас», — заявила девушка в ролике на Youtube.

Александра Клитина стала известной после того, как ее обвинили в том, что она попала в правительство через постель.

К журналистам попала аудиозапись беседы депутатов Верховной Рады от партии «Слуга народа», которые обсуждали достоинства чиновницы. Один из депутатов показал собеседникам фотографии замминистра, отметив, что женщина «очень хотела пост».

«Ого! Охеренная!», «Хороша подруга!», «Это называется "я чиста перед вами"», — со смехом комментировали чиновницу участники разговора.

Александра Клитина родом из Киева, ей 37 лет. В 2005 году она получила диплом бакалавра Университета Ларенштайн (Нидерланды), окончила курс международного бизнес-менеджмента. Сейчас учится по программе Senior Executive МВА в Киеве.