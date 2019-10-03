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Депутат осрамился из-за модели 

Рамблер 1 час назад
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива оказался в центре интимного скандала из-за модели из Одессы.
Как сообщает издание «Обозреватель», девушку зовут Юлия Панкратова. Она постоянная участница конкурсов красоты.
В профиле девушки на Facebook указано, что она занимается организацией конкурсов, а также связана с модельным бизнесом. Одесситка входит в рейтинг «Топ 100 Гордость и красота Украины».
2 октября Кива близ трибуны парламента пытался скрыть от журналистов свою переписку. Но журналист Всеволод Филимоненко снял на видео, что он моделью, которая подписана у Кивы в смартфоне как «Юля конкурс красоты Одесса». После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно теребить штаны в районе ширинки. Затем Кива зачем-то приподнял штанины и подтянул носки, пишет «УНИАН».
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Украина , Фото , Илья Кива , Верховная Рада , УНИАН
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