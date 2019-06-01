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Вернул детского омбудсмена: Зеленский отменил решение Порошенко 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение предшественника и восстановил в должности детского омбудсмена Николая Кулебу.
Соответствующий указ опубликован на президентском сайте сегодня, в День защиты детей.
Названо условие для импичмента Зеленского
В середине мая, перед уходом с поста главы государства, Порошенко подписал указ об отставке Кулебы. Причина такого решения не называлась.
Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал в соцсетях семейное фото с супругой, дочерью и сыном. Себя и сына Зеленский загримировал под супермена.
«Чтобы лучше понимать детей, надо порой самому становиться ребенком», — подписал он свой пост в Facebook.
Украина , В мире , Владимир Зеленский
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