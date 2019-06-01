Вернул детского омбудсмена: Зеленский отменил решение Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение предшественника и восстановил в должности детского омбудсмена Николая Кулебу.

Соответствующий указ опубликован на президентском сайте сегодня, в День защиты детей.

В середине мая, перед уходом с поста главы государства, Порошенко подписал указ об отставке Кулебы. Причина такого решения не называлась.

Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал в соцсетях семейное фото с супругой, дочерью и сыном. Себя и сына Зеленский загримировал под супермена.