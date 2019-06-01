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Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент 

РИА Новости + ещё 2 50 минут назад
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.
Он отметил, что лидеру страны открыто угрожают глава экстремистского движения "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош, вице-премьер Павел Розенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий. В пятницу председатель парламента пообещал команде Зеленского "горящую землю под ногами" после того, как совладелец "Квартала 95" Борис Шефир высказал предложение пересмотреть квоты на украинский язык в СМИ и отменить закон о языке.
"Вся эта шатия сильна лишь слабостью Зеленского. Либо он возьмет власть в свои руки, либо даст им собой помыкать. А там и импичмент организуют", — считает Пушков.
Президентские выборы прошли на Украине в апреле. ЦИК 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента Петра Порошенко — 24,45%. Первым решением президента стал роспуск парламента. Зеленский объяснил такой шаг отсутствием коалиции, низким уровнем доверия к Раде среди граждан страны и низкий уровень эффективности ее работы.
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Комментарии25
Украина , В мире , Политика , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Дмитрий Ярош , Андрей Парубий , Центризбирком России , Верховная Рада
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