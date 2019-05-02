На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе

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На Украине назвали виновных в пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Бывший депутат Верховной Рады Украины Елена Бондаренко заявила, что пожар в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года произошел по вине «майданного» режима власти. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.
«Я видела слезы родных, кто похоронил своих и живет теперь только одним: Господи, не дай избежать наказания убийцам. Очевидно, что при режиме, который виновен в этом преступлении, это было невозможно», — написала Бондаренко.
Политик напомнила, что работу Временной следственной комиссии после пожара в Одессе просто заблокировали. По ее словам, в СИЗО до сих пор сидят те, кого убивали, но не добили, а не те, кто убивал и добивал.
Выжившие рассказали о трагедии 2 мая в Одессе
В свою очередь, украинский блогер Евгений Хурсин в Facebook отметил, что пять лет назад в стране началось полное безумие, нагнетание ненависти, схожее с событиями в Руанде.
В четверг, 2 мая, на Куликовом поле, Соборной площади и прилегающей к ним территории в Одессе ожидаются массовые мероприятия, связанные с пятой годовщиной событий. Полицейские переведены на усиленный режим работы, действует жесткий контроль на въезде в город.
2 мая 2014 года в Одессе произошли крупнейшие столкновения сторонников федерализации Украины (участников «Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Расследование продолжается до сих пор.
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Украина , Видео , В мире , Елена Бондаренко , ФСИН , Верховная Рада
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