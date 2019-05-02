Выжившие рассказали о трагедии 2 мая в Одессе

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Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе 

Газета.Ru 1 час назад
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА «Новости».
«В Доме Профсоюзов уже ждали убийцы»
На Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.
Расследование трагедии продолжается до сих пор, но к ответственности никто не привлечен.
Лидер Приморской организации всеукраинской партии «Родина» Олег Музыка, который находился в Доме профсоюзов, рассказал о произошедшем.
«Большинство одесситов, которые вошли в здание, верили, что стены защитят, что (майдановцы) снесут лагерь и на этом все закончится», — рассказал Музыка.
Офицер запаса Юрий Диденко также поделился воспоминаниями.
«Зашел и я туда именно потому, что видел много входящих женщин, пенсионеров, детей. Там был хаос. Там были простые люди, многие их них были вообще аполитичны и не поддерживали ни ту, ни другую сторону», — рассказал Диденко.
Отмечается, что центральная часть пятиэтажного здания уже пять лет заброшена и обнесена забором.
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В мире , Видео , Украина , Партия Родина , РИА Новости
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