Запретить въезд Охлобыстину и Пореченкову: Зеленский составляет «черный» список

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что запрет на въезд в страну для российских артистов должен быть избирательным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Зеленского, некоторые российские артисты уже превратились в политиков, и таким людям нужно запрещать приезжать на Украину.

«Но если мы с вами берем Макаревича (Андрея Макаревича — ред.), мы знакомы очень близко, и много раз встречались, и говорили про Украину. И, честно говоря, могли с ним выпить по рюмке коньяка… Ну как мы можем запрещать таким парням въезд? Или Лия Ахеджакова? Талантливейшая актриса. Им очень сложно… Ко всему в жизни, вы же знаете, надо подходить избирательно», — сказал политик в интервью РБК-Украина.

По словам Зеленского, запрет на въезд в страну артистам из России был связан с информационной войной. И тем, кто может ее вести, стоит оставить запрет в силе. Среди таких артистов он назвал Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина.

Перед первым туром президентских выборов на Украине Охлобыстин и Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Владимира Зеленского. Кандидат предположил, что они сделали это за деньги, и назвал их идиотами. После этого Охлобыстин заявил, что они с Зеленским «друзья», хотя и не общались с 2014 года.