Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым

Штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского не признаёт референдум о воссоединении Крыма с Россией.
Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма, — говорится в заявлении пресс-службы шоумена.
Там подчеркнули, что территориальная целостность государства не может быть предметом споров и договорённостей, поэтому никаких разговоров о размене Крыма на «мир в Донбассе» не будет. Однако представители актёра добавили, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, Владимир Зеленский призвал действующего главу страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей. Он заявил, что президент только «сдаёт анализы» и бегает за ним по телеканалам.