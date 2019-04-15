Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым

Штаб Зеленского не признал референдум в Крыму

Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма, — говорится в заявлении пресс-службы шоумена.

Там подчеркнули, что территориальная целостность государства не может быть предметом споров и договорённостей, поэтому никаких разговоров о размене Крыма на «мир в Донбассе» не будет. Однако представители актёра добавили, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, передаёт РИА Новости.