Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым

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Штаб Зеленского не признал референдум в Крыму 

News.ru 35 минут назад
Штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского не признаёт референдум о воссоединении Крыма с Россией.
Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма, — говорится в заявлении пресс-службы шоумена.
Там подчеркнули, что территориальная целостность государства не может быть предметом споров и договорённостей, поэтому никаких разговоров о размене Крыма на «мир в Донбассе» не будет. Однако представители актёра добавили, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, Владимир Зеленский призвал действующего главу страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей. Он заявил, что президент только «сдаёт анализы» и бегает за ним по телеканалам.
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