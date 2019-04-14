«Хотите майдан?» Почему Дудь обрезал интервью с Маршалом

Певец Александр Маршал рассказал о том, что интервьюер Юрий Дудь вырезал половину их разговора из своего документального фильма о советском фестивале «Монстры рока». В частности, в той части интервью, которая не вошла в фильм, речь шла о президентских выборах в России , размере пенсии и о ситуации на Украине

Певец и бывший лидер группы «Парк Горького» Александр Маршал рассказал «Царьграду» подробности об интервью, которое он дал Юрию Дудю для документального фильма о советском фестивале «Монстры рока».

В ходе самого интервью, Маршал посоветовал Дудю переехать жить в другую страну, если он не является сторонником российской власти.

«Ну а зачем вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там», — предложил Маршал.

В ответ на такую идею певца Дудь заметил, что имеет право жить в России безотносительно своего отношения к власти в стране.

Комментируя свое интервью, певец обратил внимание не тенденцию, которую он стал замечать вокруг себя, суть которой заключается в том, что россияне критикуют свою страну и мечтают из нее уехать, однако ничего не делают для этого.

«Если уж у вас действительно печет там в одном месте, и вы не можете терпеть. Так здесь все плохо, и правительство вас не устраивает, и президент не устраивает, и все у вас плохо. И вы, вообще, думаете, что за МКАДом жизни нет, вот, вы живете, прозябаете. Ну, поезжайте, конечно. Найдите способ. Сейчас это можно сделать», — выразил уверенность кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Тем, кому что-то не нравится в ситуации в России, певец предложил заняться исправлением проблем, однако выразил уверенность в том, что такие люди ничего не делают для улучшения качества жизни в стране.

«Во всяком случае, когда я спрашивал у таких людей: скажи, а ты на выборах был? Он говорит «нет». Я говорю, а почему? А потому что бесполезно, что толку. Вот так рассуждают», — сказал Маршал.

В частности, он усмотрел в такой позиции пренебрежительное отношение к «55 миллионам, которые проголосовали за действующего президента» и возмутился отсутствием у недовольных российским правительством людей симпатий среди кандидатов на прошедших президентских выборах.

«И получается, 55 миллионов, которые проголосовали за действующего президента, значит, идиоты, а эти все умные, которым не нравится? Но на выборы они не ходят! Кандидатуры не устраивают. А что не устраивает? Собчак была потрясающая, смотрите, какая. Кто там еще… Там же были такие люди. Что же вы за них не пошли и не проголосовали?» — возмутился певец.

По словам Маршала, те, кто недовольны выбором «55 миллионов», но ничего не хотят делать, никому не помогают и не трудятся над собой, занимаются лишь тем, что лежа на диване «пишут гадости в интернет».

Певец также пожаловался на то, что Дудь вырезал из интервью, посвященного рок-фестивалю, «половину всего того, что он говорил», в частности — его слова про Украину.

«Но когда он меня спросил «вы пропутинский?», я ответил — во-первых, я пророссийский, что значит пропутинский, не понимаю. А если вас тут ничего не устраивает — уезжайте. Зачем вы здесь? Что вы здесь мутите? Вы что, хотите майдан? Езжайте на Украину, вон, замечательная страна. Смотрите, какая демократия! Это же просто потрясающе! Смотрите, какие там ребята у власти, и стремятся к власти. Поезжайте», — поделился Маршал.

Он подчеркнул, что считает целью людей, «мутящих воду» в России ухудшение общественно-политической ситуации в стране.

«И эти заблуждения, что сейчас придет другой — приедет барин, барин всех рассудит. Ни хрена не будет! Не будет лучше, пока вы сами себе не сделаете будущее», — добавил он.

При этом, музыкант также признал наличие в России проблем и минусов, и даже пожаловался Дудю на размер своей собственной пенсии.

«Вы знаете, сколько у меня пенсия? 13 тысяч рублей!» — сказал он.

Маршал подчеркнул, что он прекрасно понимал, что столкнется с такой ситуацией, если не будет «руками рыть землю», чтобы помочь себе и своим близким жить достойной жизнью.

Певец подытожил свое интервью словами о том, что испытывал бы стыд за самого себя, если бы «сотрясал воздух и интернет своими мыслями никчемными», не слезая с дивана.