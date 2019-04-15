Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым

Не признает референдум: Зеленский обозначил позицию по Крыму

В предвыборном штабе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского не признают референдум о присоединении Крыма России . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы штаба.

«Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенный оккупацией ущерб, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий», — говорится в заявлении.

В штабе Зеленского сообщили, что референдум не может считаться «актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», так как проходил «под дулом автоматов».

В заявлении также говорится, что Владимир Зеленский не рассматривает возможности снятия экономической блокады с неподконтрольных Киеву территорий или признания Крыма российским в обмен на мирное урегулирование конфликта на востоке страны.

По словам представителей политика, «разговоров о размене Крыма на мир в Донбассе» не может быть ни при каких обстоятельствах. Также Зеленский не готов обсуждать отделение принадлежащих Украине территорий.

При этом в штабе Зеленского заявили о необходимости переговоров с Россией, при условии участия в переговорах западных партнеров Украины и проведения этих встреч вне «оккупированных» территорий.

Представители лидера предвыборной гонки на Украине добавили, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым как с точки зрения национальных интересов страны, так и с точки зрения западных союзников.