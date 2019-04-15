«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех

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«Крысолов с дудочкой»: западные СМИ отреагировали на дебаты Порошенко 

Рамблер 13 минут назад
Зарубежные СМИ назвали дебаты президента Украины Петра Порошенко с самим собой «театром одного актера», говорится в обзоре «360».
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Так, по мнению газеты The New York Times, предвыборная кампания на Украине приняла «сюрреалистический оборот».
«Предвыборная гонка на Украине приняла сюрреалистический оборот, когда на так называемых дебатах двух кандидатов Петр Порошенко обсуждал будущее Украины с пустым местом и табличкой с именем его противника», — говорится в публикации издания.
The New York Times отмечает, что соперник Порошенко Владимир Зеленский предупреждал, что его не будет на стадионе «Олимпийский» 14 апреля, однако Порошенко все равно пришел.
Телеканал NBC назвал дебаты действующего президента Украины с самим собой «театром одного актера».
«Это стало театром одного актера для Петра Порошенко, которому пришлось провести одинокие дебаты на одном из крупнейших стадионов Украины», — отметил телеканал.
NBC напомнил, что Порошенко назвал дебаты важной частью демократии, однако в 2014 году, избираясь на пост президента, отказался в них участвовать.
Отдельное недоумение у иностранной прессы вызвала организация мероприятия.
«Это уже какая-то дикость. Порошенко только что появился за пределами стадиона и объявил, что собирается сам вести своих сторонников на «Олимпийский» стадион, как крысолов с дудочкой!» — написал в твиттере корреспондент «Радио Свободная Европа» Кристофер Миллер.
Польский канал TVN24 назвал несостоявшиеся дебаты пресс-конференцией Петра Порошенко, на которой большинство вопросов касалось его соперника Зеленского.
Американское издание Politico отметило, что политические взгляды Зеленского остаются до конца не ясными.
«Во время кампании он (Зеленский) избегал интервью с журналистами, предпочитая вместо этого некие мероприятия типа митингов со свободным входом», — говорится в материале издания.
Британская газета Evening Standart считает, что отсутствие политического опыта у Зеленского «показывает, что кандидат не имеет коррупционных связей».
Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Комментарии20
Украина , Видео , В мире , Кристофер Миллер , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , телеканал NBC , New York Times
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