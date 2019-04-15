План Порошенко? Выборы на Украине могут сорваться

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штаб Зеленского: дефицит кадров в участковых комиссиях может сорвать выборы на Украине 

ТАСС 1 час назад
Большой недобор кадров в участковых избирательных комиссиях может привести к срыву второго тура очередных выборов президента как в отдельных городах, так и по Украине в целом. об этом сказано в сообщении избирательного штаба кандидата в президенты страны от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.
"В некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. Это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране", — сказано в сообщении.
В штабе кандидата заявили, что такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве.
В штабе утверждают, что недостаток членов комиссий возник из-за того, что кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко подал малое количество своих представителей в комиссии.
"В соответствии с законом, если не хватает людей, то их должны подать окружные комиссии собственноручно, или с помощью местных органов власти. Но последние этого также не делают, показывая или свою неспособность, или намеренный саботаж процесса организации выборов", — сказано в заявлении.
Сегодня последний день, когда можно подать документы для регистрации в составы комиссий, подчеркивается в нем.
Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте остался действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.
ТАСС: последние новости
Зеленский дал ответ на билборды Порошенко с портретом Путина Вход на стадион "Олимпийский" в Киеве, куда 14 апреля приедет Порошенко, будет свободным Адвокат Ассанжа заявила, что Эквадор оправдывает незаконное вторжение полиции в посольство
Комментарии36
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Сын Лукашенко получил важный пост
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву13
Пока вы спали: Что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор
Названа неожиданная причина развала СССР
Видео
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
План Порошенко? Выборы на Украине могут сорваться
В мире Украина
Пока вы спали: Что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор
Общество
Россия выплатит огромный долг Совету Европы
Политика
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву
Шоу-бизнес
Грузинский священник сорвал концерт Гребенщикова
Шоу-бизнес Кавказ
Названа неожиданная причина развала СССР
Общество В мире
Сын Лукашенко получил важный пост
СНГ В мире
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Зеленский дал совет Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение