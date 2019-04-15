План Порошенко? Выборы на Украине могут сорваться

Штаб Зеленского: дефицит кадров в участковых комиссиях может сорвать выборы на Украине

Большой недобор кадров в участковых избирательных комиссиях может привести к срыву второго тура очередных выборов президента как в отдельных городах, так и по Украине в целом. об этом сказано в сообщении избирательного штаба кандидата в президенты страны от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского

"В некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. Это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране", — сказано в сообщении.

В штабе кандидата заявили, что такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве.

В штабе утверждают, что недостаток членов комиссий возник из-за того, что кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко подал малое количество своих представителей в комиссии.

"В соответствии с законом, если не хватает людей, то их должны подать окружные комиссии собственноручно, или с помощью местных органов власти. Но последние этого также не делают, показывая или свою неспособность, или намеренный саботаж процесса организации выборов", — сказано в заявлении.

Сегодня последний день, когда можно подать документы для регистрации в составы комиссий, подчеркивается в нем.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, получивший 30,24% голосов. На втором месте остался действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.