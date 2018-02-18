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На границе России и Украины скопилось 100 грузовиков
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На границе России и Украины скопилось 100 грузовиков 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На украино-российской границе на пункте пропуска «Гоптовка» скопилось около 100 грузовых автомобилей. Они выезжают из Украины, сообщает пресс-служба украинской госпогранслужбы. По данным пограничников, «со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения „Нехотеевка“ не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу».
100 автомобилей стоят в очереди, еще столько же вернулись, чтобы следовать другим маршрутом.
«На официальный запрос Госпогранслужбы относительно ситуации, которая сложилась на границе, ответа от российской стороны получено не было. От лиц, путешествующих из России, стало известно, что пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов», — сообщается на сайте.
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В связи с этим Госпогранслужба рекомендовала всем, кто собирается в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу через пункт пропуска «Гоптовка», по возможности выбирать другой маршрут.
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