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Представлен облик российского сверхзвукового лайнера
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Представлен облик российского сверхзвукового лайнера 

Naked-Science.ru 4 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
На выставке «Гидроавиасалон-2018», открывшейся в Геленджике, Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) представил модель сверхзвукового лайнера будущего ЛСДС (легкий сверхзвуковой деловой самолет). На новинку обратил внимание репортер издания Aviation Week Максим Пядушкин.
Речь идет о легком деловом самолете с относительно небольшим числом мест. О планах представить сверхзвуковой лайнер сообщалось и раньше. Добавим, что в качестве базы для создания похожего самолета рассматривали стратегический бомбардировщик Ту-160, хотя эту идею многие эксперты назвали тупиковой.
Очевидно, представленная модель не имеет с Ту-160 ничего общего: она чисто внешне больше похожа на перспективные гиперзвуковые комплексы, такие как SR-72.
Стоит отметить, что одно из требований к перспективным гражданским сверхзвуковым самолетам — малошумность.
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