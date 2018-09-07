Представлен облик российского сверхзвукового лайнера

Речь идет о легком деловом самолете с относительно небольшим числом мест. О планах представить сверхзвуковой лайнер сообщалось и раньше. Добавим, что в качестве базы для создания похожего самолета рассматривали стратегический бомбардировщик Ту-160, хотя эту идею многие эксперты назвали тупиковой.

Очевидно, представленная модель не имеет с Ту-160 ничего общего: она чисто внешне больше похожа на перспективные гиперзвуковые комплексы, такие как SR-72.

Стоит отметить, что одно из требований к перспективным гражданским сверхзвуковым самолетам — малошумность.