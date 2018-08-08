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Космонавты оценили интерфейс корабля «Федерация»
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Космонавты оценили интерфейс корабля «Федерация» 

Парламентская газета 1 час назад
Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» начали новую серию экспериментов по оценке человеко-машинного интерфейса пилотируемого транспортного корабля «Федерация», сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«При подготовке к данному этапу экспериментов испытатели использовали техническую документацию по бортовым системам корабля, на основе которой сформировали предложения по разработке информационно-управляющих форматов для двигательной установки, систем энергоснабжения, жизнеобеспечения, управления движением, навигации», — сообщили в госкорпорации.
Как рассказал заместитель руководителя Лётно-космического центра РКК «Энергия» Марк Серов, важность оценки интерфейса корабля заключается в том, что транспортное средство является пилотируемым. «Поскольку «Федерация» является транспортным кораблем и основной вид деятельности экипажа на борту корабля — именно управление бортовыми системами, то эта часть работы особенно важна», — пояснил он.
Серия экспериментальных оценок продлится до конца года. В планах специалистов — отработка всех режимов полёта корабля: от выведения до стыковки и перехода на траекторию перелета к Луне.
«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Его планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса «Феникс».
Ранее стало известно, что сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского исследовали поведение модели пилотируемого транспортного корабля «Федерация» на гиперзвуковых режимах полёта.
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