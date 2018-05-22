Ещё
Ученые ЦАГИ в Минске рассказали о разработках для дозаправки самолетов в воздухе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые ЦАГИ в Минске рассказали о разработках для дозаправки самолетов в воздухе 

РИАМО 34 минуты назад
Научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Михаил Желонкин на конференции в Минске рассказал о пилотажных стендах и тренажерах института, на которых отрабатывается дозаправка самолета в воздухе, сообщается на сайте института.
Возможность дозаправки самолета или вертолета в воздухе стала темой доклада специалиста ЦАГИ, представленного в рамках VIII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки и техники в сфере развития авиации». Мероприятие прошло 17-18 мая в Минске на площадке авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь.
«В своем выступлении научный сотрудник отделения динамики и систем управления ЦАГИ Михаил Желонкин рассмотрел характеристики самолета при дозаправке в воздухе. Ученый рассказал слушателям о пилотажных стендах и тренажерах, на которых отрабатывается дозаправка самолета в воздухе, и о математической модели процесса сближения двух воздушных судов. Финальная часть доклада посвящалась результатам моделирования стыковки топливоприемника и заправочного конуса на пилотажном стенде ЦАГИ», — говорится в сообщении.
По словам Желонкина, прошедшая конференция позволила продемонстрировать достижения специалистов института на международном уровне.
«Кроме того, это возможность встретиться с коллегами, чтобы обсудить современное состояние науки и техники в авиации и найти потенциальных партнеров для совместных проектов», — подчеркнул Желонкин.
Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы науки и техники в сфере развития авиации» выступает как площадка для обмена опытом между учеными и специалистами и выявления тенденций развития авиационной науки и техники в странах СНГ. В числе ее направлений — силовые установки летательных аппаратов, пилотажно-навигационные комплексы, радиоэлектронное оборудование, безопасность полетов, беспилотные авиационные комплексы и так далее.
РИАМО: последние новости
Ребенка с электротравмой эвакуируют вертолетом в больницу из новой Москвы Пожарные учения прошли в МОНИКИ в столице Горящий банный комплекс в Домодедове тушили более 11 часов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обезображена до неузнаваемости23
Трамп придумал, как обрушить «Северный поток — 2»214
Сотрудники Мариинки массово госпитализированы4
Прилепин предрек Украине море слез46
Кубанское село потрясло жестокое убийство466
Видео
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
01:18
Госдума приняла законопроект о контрсанкциях
Политика
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
01:36
Названы причины «провала» «ракет Путина»
Армия Оружие
02:23
Что известно об атаке на российскую базу в Сирии
Армия Статьи
04:22
Пострадавшей Аллегровой вернули надежду
Шоу-бизнес
00:24
Кудрину отказали в поддержке
Политика
03:14
Пост Самойловой напугал поклонников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение