«Ильюшин» и ЦАГИ уточнят облик перспективного самолета Ил-276

Ил-276 — проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку грузов массой до 20 тонн на расстояние 2000 километров со скоростью 800 километров в час.

"В настоящее время уже выполнены продувки (испытания самолета в аэродинамической трубе) полной модели самолета с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полета, а также при имитации взлета/посадки. В ходе испытаний были получены аэродинамические характеристики самолета, подтвердившие правильность выбранной схемы крыла. ", — цитируется в сообщении первый заместитель гендиректора «Ильюшина» Павел Черенков

По его словам, в ходе следующего этапа аэродинамических испытаний будет определяться оптимальная стреловидность и схема механизации крыла самолета.

"Конструкторам «Ильюшина» предстоит «выжать» из предложенной схемы крыла всю возможную подъемную силу и максимальное аэродинамическое качество. Наша цель — создать более технологичное крыло с меньшим весом", — пояснил Черенков.