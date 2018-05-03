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«Ильюшин» и ЦАГИ уточнят облик перспективного самолета Ил-276
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«Ильюшин» и ЦАГИ уточнят облик перспективного самолета Ил-276 

РИА Новости 22 минуты назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Авиационный комплекс имени Ильюшина и Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) согласовали программу совместных работ по проекту перспективного военно-транспортного самолета Ил-276, в ходе которых уточнят его внешний облик, сообщили журналистам в четверг в департаменте корпоративных коммуникаций «Ильюшина».
Ил-276 — проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку грузов массой до 20 тонн на расстояние 2000 километров со скоростью 800 километров в час.
"В настоящее время уже выполнены продувки (испытания самолета в аэродинамической трубе) полной модели самолета с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полета, а также при имитации взлета/посадки. В ходе испытаний были получены аэродинамические характеристики самолета, подтвердившие правильность выбранной схемы крыла. ", — цитируется в сообщении первый заместитель гендиректора «Ильюшина» Павел Черенков.
По его словам, в ходе следующего этапа аэродинамических испытаний будет определяться оптимальная стреловидность и схема механизации крыла самолета.
"Конструкторам «Ильюшина» предстоит «выжать» из предложенной схемы крыла всю возможную подъемную силу и максимальное аэродинамическое качество. Наша цель — создать более технологичное крыло с меньшим весом", — пояснил Черенков.
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