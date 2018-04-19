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В ЦАГИ рассказали, когда начнутся испытания уменьшенного «Суперджета»
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В ЦАГИ рассказали, когда начнутся испытания уменьшенного «Суперджета» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новая 75-местная версия российского пассажирского самолета SSJ должна совершить первый полет в 2021 году, заявил на пресс-конференции генеральный директор ЦАГИ, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Сергей Чернышев.
"Мы активные участники проекта SSJ в 75 местной версии, которая и разрабатывалась изначально. Он полегче и подешевле, применяемой сейчас 95-местной машины. Через четыре половиной года, в конце 2021 года в испытательной версии новый «Суперджет» он должен взлететь", — отметил он.
Президент "Гражданских самолётов Сухого" Александр Рубцов в феврале этого года сообщил, что компания приступила к разработке 75-местной версии самолета SSJ 100. По его словам, модификация будет ориентирована на региональные перевозки в пределах 1500-2000 километров.
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