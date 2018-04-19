В ЦАГИ рассказали, когда начнутся испытания уменьшенного «Суперджета»

"Мы активные участники проекта SSJ в 75 местной версии, которая и разрабатывалась изначально. Он полегче и подешевле, применяемой сейчас 95-местной машины. Через четыре половиной года, в конце 2021 года в испытательной версии новый «Суперджет» он должен взлететь", — отметил он.