ЦАГИ начал испытания фюзеляжных панелей самолета МС-21

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) приступили к испытаниям фюзеляжных панелей российского пассажирского лайнера МС-21, сообщает в понедельник пресс-служба института.

«Специалисты института приступили к испытаниям натурных фюзеляжных панелей самолета МС-21 (заказчик работ — ПАО «Корпорация „Иркут“ ). Исследования проводятся для обеспечения требуемых акустических характеристик воздушного судна. Объектами экспериментов станут потолочная и иллюминаторная панели, идентичные реальным изделиям по размерам и геометрическому подобию. Испытания будут проводиться в звукомерных камерах установки АК-11 ЦАГИ», — говорится в сообщении института.

В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.

Первый МС-21-300 проходит летные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова ( г. Жуковский ). Самолет для статических испытаний проходит тестирование в ЦАГИ.

МС-21 — российский пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Производитель — корпорация «Иркут». Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. По словам вице-президента корпорации «Иркут» по маркетингу и продажам Кирилла Будаева, портфель «твердых заказов» МС-21 на текущий момент — 175 самолетов, всего компания имеет 315 заказов.