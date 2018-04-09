Ещё
ЦАГИ начал испытания фюзеляжных панелей самолета МС-21
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Санкции обрушили российский рынок
Санкции обрушили российский рынок

ЦАГИ начал испытания фюзеляжных панелей самолета МС-21 

Rambler News Service 1 час назад
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) приступили к испытаниям фюзеляжных панелей российского пассажирского лайнера МС-21, сообщает в понедельник пресс-служба института.
«Специалисты института приступили к испытаниям натурных фюзеляжных панелей самолета МС-21 (заказчик работ — ПАО «Корпорация „Иркут“). Исследования проводятся для обеспечения требуемых акустических характеристик воздушного судна. Объектами экспериментов станут потолочная и иллюминаторная панели, идентичные реальным изделиям по размерам и геометрическому подобию. Испытания будут проводиться в звукомерных камерах установки АК-11 ЦАГИ», — говорится в сообщении института.
В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.
Первый МС-21-300 проходит летные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова (г. Жуковский). Самолет для статических испытаний проходит тестирование в ЦАГИ.
МС-21 — российский пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Производитель — корпорация «Иркут». Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. По словам вице-президента корпорации «Иркут» по маркетингу и продажам Кирилла Будаева, портфель «твердых заказов» МС-21 на текущий момент — 175 самолетов, всего компания имеет 315 заказов.
Rambler News Service: последние новости
Шойгу: целью коалиции во главе с США в Сирии было расшатать ситуацию в регионе ОАК представит в Латинской Америке основные проекты корпорации В России завершили научно-исследовательскую работу над экипировкой «Ратник-3»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул332
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»163
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй100
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия188
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина44
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
01:23
В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
Политика Образование
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение