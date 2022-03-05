Как сменить Google Pay на SberPay с сохранением NFC

Блогер под ником Vitalijj123 опубликовал на сайте iXBT.com совет, как сменить на смартфоне систему электронных платежей Google Pay на SberPay и при этом сохранить возможность оплаты по NFC.

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"Возможно, многие уже столкнулись с проблемой бесконтактной оплаты при расчетах за услуги или товары, оплачивая через Google Pay и Android Pay, — говорится в посте. — Я не стал ждать, когда возникнет такой казус, и решил заранее сменить вариант оплаты на SberPay".

Как пишет автор, все необходимые действия можно провести через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", и никаких дополнительных программ устанавливать не потребуется.

1. В главной поисковой строке приложения нужно написать "SberPay". После этого откроется соответствующий пункт меню, который необходимо выбрать.

2. Если подключение проводится впервые, то назначенных карт быть не может, поэтому надо нажать на "добавить карту" и выбрать нужную из списка. Можно подключить как пластиковую, так и виртуальную карту.

3. При подключении бесконтактной оплаты нужно активировать защитную блокировку смартфона. Это необходимо, чтобы защитить хранящиеся на карте деньги в случае, если телефон попадет в чужие руки. Подойдет любой вариант блокировки — графический ключ, распознавание лица или отпечаток пальца.

4. Если раньше владелец смартфона использовал какую-либо систему бесконтактной оплаты по умолчанию, то появится сообщение о смене стандартного приложения для оплаты через NFC. Позже это можно будет изменить.

5. После смены стандартного приложения всплывет окно с подключением SberPay.

Блогер отмечает, что после подключения SberPay оплата любой покупки в магазинах пройдет быстро.