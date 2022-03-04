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1 час назад

СМИ узнали о приостановке продажи рекламы на платформах Google в РФ

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Американская компания Google приостановила продажу контекстной рекламы на своих платформах на территории РФ. Об этом говорится в заявлении компании, его приводит агентство Reuters. Такое решение было озвучено после очередного обращение к компании Роскомнадзора, который потребовал «прекратить распространять фейковую информацию».

Google приостановил продажу рекламы в России
Фото: pixabaypixabay

Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу сервиса контекстной рекламы Google Ads, — говорится в сообщении.

По информации Reuters, речь идёт как о самом поисковике, так и о принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Роскомнадзор 3 марта потребовал от корпорации Google прекратить распространять в России ложные сведения политического характера о российской военной спецоперации на Украине через контекстную рекламу видеохостинга YouTube. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что рекламные сообщения содержат дезинформацию, направленную в том числе на создание протестных настроений.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google ограничить рекламу, в которой сообщается информация о «многочисленных жертвах» среди военнослужащих России на Украине. Такие же претензии у Роскомнадзора к информации о гибели гражданского населения.

Интернет,Роскомнадзор,Google,
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