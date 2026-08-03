Провальные эксперименты, навсегда изменившие науку

Принято считать, что наука движется вперед через открытия. Но несколько раз в ее истории именно провал менял то, как она устроена. Подробнее о провальных экспериментах, которые навсегда изменили науку, читайте в материале «‎Рамблера».

Нулевой эфир

В 1887 году физики Альберт Майкельсон и Эдвард Морли пытались измерить эфирный ветер. Господствующая теория утверждала, что скорость светового луча должна меняться в зависимости от направления движения Земли относительно эфира. Майкельсон и Морли построили интерферометр, способный уловить разницу в тысячные доли длины волны.

Ожидаемое смещение интерференционных полос составляло 0,40 единицы. Измеренное — 0,02. Физики решили, что ошиблись в расчетах, и повторяли их снова и снова. Но результат не менялся.

По данным IFLScience, Эйнштейн впоследствии говорил, что именно этот опыт поставил физику в крайне затруднительное положение и без него теория относительности не была бы воспринята как решение. Эксперимент, по факту не нашедший ничего, указал на то, что эфира не существует. Это вынудило физиков пересмотреть представления о природе света и открыло путь к специальной теории относительности.

Несуществующее излучение

В 1903 году французский физик Рене Блондло объявил об открытии нового вида излучения. Он назвал его N-лучами по имени родного города Нанси. Лучи якобы отражались, преломлялись и проходили сквозь одни материалы, задерживаясь в других.

Что будет, если жить в полной темноте: что показали эксперименты с изоляцией

Уважаемые ученые подтвердили его наблюдения. Физик Огюстен Шарпантье сообщил, что лучи испускают лягушки, кролики и человеческий мозг; Жан Беккерель тем временем утверждал, что их можно передавать по проводу. Об этом излучении вышло несколько сотен публикаций.

В 1904 году физик Роберт Вуд из Университета Джонса Хопкинса приехал в лабораторию Рене Блондло. Во время демонстрации он незаметно вынул алюминиевую призму из установки, которая была ее ключевым элементом. Именно она якобы преломляла N-лучи, делая их наблюдаемыми. Без призмы лучи не должны были фиксироваться вовсе.

Когда Вуд ее вынул, Рене Блондло продолжал описывать все тот же спектр — значит, никаких лучей не существовало, а ученый видел то, что ожидал увидеть. По данным Американского физического общества, 29 сентября 1904 года Вуд опубликовал в Nature вывод о самовнушении. В результате исследования N-лучей прекратились в течение нескольких месяцев.

Именно этот случай стал главным аргументом в пользу слепых экспериментов. В слепом протоколе исследователь не знает заранее ожидаемого результата и не может невольно подтянуть наблюдения к гипотезе. Психологи назвали явление, которое обнаружил Вуд, эффектом подтверждения: человек склонен замечать то, что соответствует его ожиданиям, и не замечать все остальное.

Холодный синтез

Термоядерный синтез — реакция, которая дает звездам энергию — требует температуры в десятки миллионов градусов. 23 марта 1989 года химики Мартин Флейшман и Стэнли Понс заявили, что воспроизвели ее при комнатной температуре на обычном лабораторном столе. Если бы это было правдой, человечество получило бы практически неисчерпаемый источник энергии. Объявление было сделано на пресс-конференции без предварительной публикации в научном журнале и без независимой проверки результатов.

Ведущие лаборатории мира немедленно попытались повторить эксперимент. По данным Everything-Everywhere, почти никому не удалось. Уже 1 мая 1989 года, через пять недель после пресс-конференции, на заседании Американского физического общества восемь из девяти членов комиссии официально отвергли заявление химиков. Ведущие газеты объявили холодный синтез мертвым.

До этого эпизода в науке существовало негласное правило: серьезные выводы экспериментов публикуются и проверяются до публичного объявления. После же ложного умозаключения Мартина Флейшмана и Стэнли Понса это стало официальным явным требованием.

Один отказ FDA

В 1960 году фармацевтическая компания Richardson-Merrell подала в FDA заявку на разрешение продавать талидомид в США. Препарат уже продавался в Европе как снотворное и средство от токсикоза. Сотрудник FDA Фрэнсис Келси отказала в одобрении, так как данные о безопасности показались ей недостаточными. Компания подавала заявку повторно. Келси отказывала каждый раз.

По данным Medical News Today, в 1957–1962 годах в странах, где талидомид был разрешен, родилось более десяти тысяч детей с тяжелыми пороками развития. Примерно половина погибла в первые месяцы жизни.

10 октября 1962 года президент США подписал Закон Кефовера-Харриса. Он впервые потребовал от производителей доказывать эффективность препарата — до этого достаточно было данных о безопасности. Обязательным стало информированное согласие участников клинических испытаний, тестирование на нескольких видах животных и независимый надзор FDA за всеми стадиями разработки. По данным EBSCO Research, эти требования стали основой современного регулирования лекарств во всем мире.

Ранее мы писали, ради какого уникального эксперимента легендарный ученый пожертвовал своей жизнью.