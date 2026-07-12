Можно ли жить в темноте: что показали эксперименты

Свет задает ритм — от сна до гормональной активности. Когда он исчезает, организм не умирает, но начинает работать иначе. «Рамблер» разобрался, что будет, если жить в полной темноте.

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Эксперименты в полной темноте

Первое длительное исследование сенсорной и временной изоляции провел французский геолог Мишель Сифр в 1962 году, который два месяца находился без часов в бездне Скарассона в Приморских Альпах, показало, что без света человек теряет синхронизацию с 24-часовым циклом. Уже через несколько дней его восприятие времени начало искажаться и к концу эксперимента ему казалось, что прошли сутки, когда на самом деле — двое.

Изменились и биологические ритмы. Его цикл сна и бодрствования удлинился и стал нестабильным: периоды активности могли доходить до 30–36 часов, после чего следовал длительный сон — около 12 часов, сообщает Techinsider. При этом этот ритм не фиксировался и продолжал смещаться.

В 2021 году во Франции прошел эксперимент Deep Time — одно из самых масштабных исследований такого типа за последние десятилетия. В нем участвовали 15 добровольцев, которые провели 40 дней в пещере без естественного освещения, часов, телефонов и какой-либо связи с внешним миром.

Участники, по данным BBC, жили в полной темноте при стабильной температуре около 10–12 °C и высокой влажности. Они самостоятельно определяли, когда спать, когда есть. Никаких внешних ориентиров — ни смены дня и ночи, ни времени суток — не было. Вся координация строилась на внутренних ощущениях.

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В результате у большинства участников полностью размылось ощущение времени. У некоторых «сутки» растянулись до 30–32 часов. Когда эксперимент закончился, многие были уверены, что прошло около 20–25 дней, хотя на самом деле — 40.

Что происходит с биологическими часами?

Основной механизм — циркадные ритмы. Это внутренние биологические часы, регулирующие сон, температуру тела, уровень гормонов и когнитивную активность.

Главный внешний регулятор этих ритмов — свет. Он влияет на выработку мелатонина: в темноте его уровень повышается, при свете — снижается. Этот цикл удерживает организм в 24-часовом режиме.

При отсутствии света система переходит в автономный режим. Внутренний цикл человека начинает отклоняться от 24 часов и чаще всего удлиняется — до 24,5–27 часов. Это подтверждается как упомянутыми выше экспериментами, так и современными исследованиями в области хронобиологии, например, работой в Journal of Biological Rhythms.

В результате происходит постепенный сдвиг фазы. Человек засыпает и просыпается все позже, периоды бодрствования удлиняются, и структура дня теряет четкость. В долгой перспективе это приводит к полной десинхронизации — как внутри организма, так и между людьми в группе.

Как это влияет на тело?

Нарушение циркадных ритмов затрагивает не только сон. Оно влияет на ключевые физиологические процессы.

Во-первых, гормональная система. Помимо мелатонина, сбивается выработка кортизола — гормона, связанного с бодростью и реакцией на стресс. В норме он достигает пика утром, но без света этот цикл нарушается. В результате человек может чувствовать усталость в периоды, когда должен быть активен.

Во-вторых, метаболизм. Сбои в режиме сна и бодрствования влияют на аппетит, переработку энергии и уровень сахара в крови. Это зафиксировано в исследованиях, связанных с работой сменных графиков и изоляцией.

В-третьих, когнитивные функции. Участники экспериментов отмечают снижение концентрации, замедление реакции и ухудшение памяти. Эти эффекты особенно заметны при длительной десинхронизации.

Похожие изменения фиксируются у зимовщиков на полярных станциях, где месяцы проходят без естественного света. Это делает такие условия хорошей моделью для изучения долгосрочного воздействия темноты.

Что происходит с психикой?

При длительной изоляции и отсутствии стимулов мозг начинает компенсировать дефицит информации. Это может проявляться в виде иллюзий: ощущения чьего-то присутствия, звуков или теней. Такие явления фиксируются в исследованиях сенсорной депривации и не считаются патологией — это нормальная реакция мозга на недостаток входящих сигналов.

Дополнительно наблюдается снижение концентрации и ухудшение рабочей памяти. Человек хуже удерживает последовательности действий, чаще теряет нить мысли, быстрее устает от задач. Эти эффекты подтверждаются исследованиями изоляции, включая данные, используемые в космических программах NASA.

Интересный момент — двойственный эффект стресса. С одной стороны, снижается внешний стресс: исчезают шум, социальные раздражители и перегрузка информацией. С другой — усиливается внутренняя нестабильность. Без ориентиров мозг хуже регулирует состояние, и даже слабые колебания могут восприниматься сильнее.

Можно ли адаптироваться?

Человек способен жить без света при наличии базовых условий выживания — пищи, воды и безопасной среды. Организм перестраивается и формирует собственные ритмы.

Однако свет выполняет ключевую функцию — он синхронизирует процессы. Без внешнего сигнала циркадная система начинает дрейфовать: циклы продолжают смещаться, и система теряет устойчивость.

Именно поэтому свет используют как инструмент управления. В космических миссиях, подводных станциях и полярных базах искусственное освещение строго регулируется, чтобы имитировать смену дня и ночи и удерживать ритмы в норме. Без этого контроль над состоянием организма становится значительно сложнее.

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