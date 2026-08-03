Что убьет Землю до гибели Солнца

Солнцу около 4,6 миллиарда лет. И сейчас оно находится примерно в середине своей жизни. О том, что будет с Землей, когда начнет умирать Солнце, читайте в материале «‎Рамблера».

© dem10/iStock.com

Когда исчезнет жизнь на Земле?

Солнце сжигает водород и с каждым миллиардом лет становится немного ярче. По данным ScienceInsights, через один миллиард лет его яркость вырастет примерно на десять процентов. Этого достаточно, чтобы нарушить климатическое равновесие, которое поддерживало жизнь на Земле почти четыре миллиарда лет.

Усиленный поток тепла запустит определенную цепочку событий:

Поверхностные воды начнут испаряться активнее.

Водяной пар поднимется в верхние слои атмосферы, где ультрафиолет расщепит его на водород и кислород.

Водород улетучится в космос.

Именно так Венера потеряла свои океаны. Земля пройдет тот же путь.

Самая горячая планета во Вселенной: что еще известно о Венере

Первыми исчезнут растения. Повышение температуры нарушит углеродный цикл, в итоге концентрация углекислого газа упадет ниже порога, необходимого для фотосинтеза. Без растений рухнут все пищевые цепочки, зависящие от кислорода. В результате для сложной жизни окно захлопнется через 500–800 миллионов лет. В глубинах коры выжить смогут только микроорганизмы, питающиеся геотермальным теплом.

Во что превратится Солнце через пять миллиардов лет?

Примерно через пять миллиардов лет запасы водорода в ядре Солнца иссякнут. Ядро начнет сжиматься под собственным весом и разогреваться. Вокруг него сформируется оболочка, в которой продолжится синтез водорода. Высвобождаемая энергия станет раздувать внешние слои звезды. Солнце вступит в фазу красного гиганта.

По данным NASA, в ходе этой фазы Солнце сбросит около половины своей массы, а его светимость вырастет в тысячи раз. Внешние слои раздуются настолько, что звезда займет большую часть неба с поверхности любой выжившей планеты. Красный гигант просуществует в таком состоянии несколько сотен миллионов лет.

Когда температура ядра достигнет ста миллионов кельвин, запустится гелиевая вспышка. Гелий начнет гореть, превращаясь в углерод. Звезда временно стабилизируется примерно на сто миллионов лет. Потом процесс повторится. На этот раз завершения он не достигнет.

Поглотит ли Солнце Землю?

На этот вопрос у науки пока нет однозначного ответа. По данным Scientific American, в момент максимального расширения поверхность Солнца выйдет за пределы нынешней орбиты Земли на двадцать процентов, а яркость вырастет в три тысячи раз. Меркурий и Венера будут поглощены гарантированно.

Судьба Земли зависит от баланса двух сил. Расширяющееся Солнце будет создавать приливное торможение и тянуть планету к себе. Одновременно оно будет терять массу через звездный ветер и ослаблять гравитационный захват, позволяя орбите Земли расширяться.

Исследование ученых показало, что ранние модели, предсказывавшие гибель Земли, переоценивали приливные эффекты. Новые расчеты склоняются к тому, что Земля уйдет на более широкую орбиту и выживет. Авторы подчеркивают, что наблюдения за звездами, похожими на Солнце, пока указывают в пользу выживания Земли, но с уверенностью утверждать пока рано.

Что останется на месте Солнца?

Когда гелий в ядре иссякнет, Солнце начнет сбрасывать внешние оболочки. Они разлетятся в пространстве, образовав планетарную туманность — светящееся газовое облако. Но этот процесс займет десятки тысяч лет.

В центре туманности останется белый карлик. Объект размером примерно с нынешнюю Землю будет содержать около половины исходной массы Солнца. Его начальная температура превысит сто тысяч кельвин. Белый карлик состоит из углерода и кислорода и не производит энергии через ядерные реакции. Он просто постепенно остывает на протяжении триллионов лет.

Когда остывание завершится, объект станет черным карликом. Ни одного черного карлика во Вселенной пока не существует. Возраст Вселенной недостаточен, чтобы хоть один белый карлик успел пройти этот путь до конца.

Что может пережить гибель звезды?

Астрономы уже наблюдали системы, которые пережили смерть своего светила. В 2021 году телескоп «Кеплер» обнаружил планету размером с Юпитер на орбите вокруг белого карлика — в зоне, где прежде располагались внутренние планеты системы. Наблюдения за такими системами сейчас служат главным источником данных о том, что происходит с планетами при гибели звезды.

Земля к тому моменту, когда Солнце начнет умирать, будет мертвой уже несколько миллиардов лет. Но вопрос о том, сохранится ли ее орбита и ее камень, остается открытым.

Ранее мы писали, почему земные сутки меняются и день постепенно становится длиннее.