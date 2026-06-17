Необычные факты о Венере, о которых вы не знали

Когда Галилей впервые наблюдал Венеру в телескоп в XVII веке, он видел лишь яркий диск, похожий на Луну в разных фазах. Даже современные оптические телескопы не позволяют рассмотреть поверхность планеты. «Рамблер» расскажет, что известно о Венере и почему она считается самой горячей планетой во Вселенной.

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Почему поверхность Венеры трудно увидеть?

С Земли Венера выглядит как очень яркая планета, но ее поверхность невозможно рассмотреть напрямую в обычном видимом свете. Причина в плотном облачном покрове, который скрывает рельеф от оптических телескопов и космических камер.

Облака Венеры состоят главным образом из капель серной кислоты и располагаются в атмосфере примерно на высотах от 45 до 70 километров. Они хорошо отражают солнечный свет, из-за чего планета кажется такой яркой, но одновременно не позволяют увидеть, что находится ниже.

В результате карты поверхности удалось получить с помощью радиолокации. Радиоволны проходят сквозь облака, отражаются от рельефа и позволяют восстановить изображение поверхности.

Что находится под облаками?

Под плотной атмосферой Венеры находится мир вулканических равнин, горных массивов и следов масштабной геологической активности. Значительную часть поверхности занимают лавовые равнины, а на планете обнаружены тысячи вулканических структур разных размеров.

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Долгое время ученые спорили, активна ли Венера геологически. В 2023 году анализ архивных радиолокационных снимков миссии Magellan показал изменение формы и размера вулканического жерла менее чем за год. Это стало одним из наиболее убедительных свидетельств недавней вулканической активности на планете.

Какая температура на Венере?

Средняя температура поверхности Венеры составляет около 465 градусов Цельсия. Это делает ее самой горячей планетой Солнечной системы. Причем такая температура сохраняется практически по всей планете независимо от времени суток.

Для сравнения, при такой температуре плавится свинец. Большинство космических аппаратов способны работать на поверхности Венеры очень ограниченное время из-за экстремальных условий.

Главная причина заключается в атмосфере. Она примерно на 96,5 процентов состоит из углекислого газа и примерно на 3,5 процента из азота. Такая плотная газовая оболочка удерживает тепло, создавая мощнейший парниковый эффект. В ней также присутствуют следы других веществ, включая диоксид серы, водяной пар и угарный газ.

В итоге солнечный свет проникает сквозь облака и нагревает поверхность, однако значительная часть тепла не может уйти обратно в космос. Именно поэтому Венера сохраняет экстремально высокую температуру даже там, куда солнечные лучи не попадают напрямую.

Если человек смог бы оказаться на поверхности Венеры, температура была бы далеко не единственной проблемой. Атмосферное давление здесь почти в 93 раза выше, чем на уровне моря на Земле. Такое давление сравнимо с тем, что находится на глубине около 900 метров в океане.

Почему Венеру называют сестрой Земли?

Венеру часто называют сестрой Земли из-за сходных размеров и массы. Ее диаметр составляет около 12 100 километров, то есть примерно 95 процентов земного, а масса — около 81 процентов массы Земли. Однако Земля сохранила океаны, умеренную атмосферу и условия, пригодные для жизни, а на Венере плотная углекислотная атмосфера, сернокислотные облака и экстремальное давление.

Была ли на Венере вода?

Сегодня на поверхности Венеры жидкой воды нет. Но вопрос о ее прошлом остается открытым. Некоторые климатические модели допускают, что миллиарды лет назад планета могла иметь более мягкие условия и даже неглубокий океан. В одной из работ NASA указывалось, что ранняя Венера могла сохранять пригодные для жидкой воды условия на протяжении длительного времени.

При усилении нагрева вода могла испаряться, подниматься в верхние слои атмосферы и разрушаться под действием ультрафиолетового излучения. Легкий водород после этого легче уходил в космос. Но неоспоримых доказательств этому на сегодняшний день нет — ученые продолжают исследовать этот вопрос.

Что особенного во вращении Венеры?

У Венеры есть еще одна уникальная особенность — необычное вращение. Она вращается вокруг своей оси в направлении, противоположном большинству планет Солнечной системы. Такое вращение называют ретроградным.

Кроме того, венерианские сутки чрезвычайно длинные. Один оборот вокруг оси занимает около 243 земных суток, а год на Венере длится около 225 земных суток. Получается, что сутки на этой планете длиннее года.

Таким образом, уникальная Венера стала одной из главных целей будущих планетных миссий. NASA готовит DAVINCI, которая должна изучить атмосферу и уточнить историю планеты, а миссия VERITAS будет исследовать поверхность и геологическую активность с орбиты. Тем временем Европейское космическое агентство разрабатывает EnVision — аппарат для комплексного изучения поверхности, недр и атмосферы Венеры.

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