Почему у повешенных после смерти стоит пенис

Еще в Средневековье наблюдатели замечали это на публичных казнях. Судебные медики называют это посмертной эрекцией. Ее первые описания появились в учебниках по криминалистике XIX века. Подробнее о причинах этого феномена — в материале «‎Рамблера».

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Научное объяснение механики процесса

1. Управление забирает спинной мозг

Посмертная эрекция при повешении считается достаточно характерным признаком, который учитывают патологоанатомы и судебные медики при осмотре тела. Она фиксируется при повешении, огнестрельных ранениях в голову и утоплении. Все эти случаи объединяет быстрое прекращение работы центральной нервной системы.

Эрекция контролируется двумя отделами вегетативной нервной системы. Парасимпатическая — через крестцовые центры спинного мозга (сегменты S2–S4) — запускает приток крови к кавернозным телам. Симпатическая работает в противоположном направлении: в состоянии покоя она постоянно посылает тормозящие сигналы из головного мозга по шейному и грудному отделам позвоночника, удерживая эрекцию в подавленном состоянии.

При повешении петля пережимает шейный отдел позвоночника. Компрессия или разрыв спинного мозга обрывают нисходящие тормозящие сигналы, и крестцовый центр эрекции, лишенный управляющего контроля сверху, активируется автономно — как рефлекторная дуга, замкнутая сама на себя. По данным ScienceDirect, приапизм при травмах спинного мозга выше крестцового уровня является задокументированным явлением, и посмертная эрекция при повешении представляет собой его крайнюю форму.

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2. Кровь подчиняется гравитации

После остановки сердца кровь перестает активно перекачиваться и начинает перераспределяться под действием силы тяжести. В судебной медицине это явление называется трупным пятном. При повешении тело остается в вертикальном положении, и кровь пассивно стекает в нижние конечности и тазовую область, включая кавернозные тела полового члена.

Кавернозные тела работают как губка. При наполнении кровью они увеличиваются в объеме и твердеют — именно так формируется эрекция при жизни. Пассивное гравитационное заполнение после смерти производит тот же внешний эффект, хотя лежащий в основе механизм сугубо физический, без нейрогенного компонента.

3. Снятие торможения

В норме симпатическая нервная система работает постоянно, поддерживая так называемый адренергический тонус — фоновое состояние, при котором эрекция подавлена. Смерть мгновенно обнуляет этот тонус, и парасимпатическая система, которая при жизни должна была преодолеть это подавление, чтобы вызвать эрекцию, получает преимущество по умолчанию: ее конкурент просто исчезает.

Почему именно повешение?

При других видах смерти механизмы срабатывают реже или слабее. Так, например, при инфаркте нет компрессии спинного мозга; при горизонтальном положении тела кровь распределяется иначе. Повешение создает уникальное сочетание: механическое воздействие на шейный отдел позвоночника плюс вертикальное положение тела. Оба фактора действуют в одном направлении и усиливают наблюдаемый эффект.

Таким образом, при повешении, как правило, присутствуют одновременно и усиливают друг друга сразу три механизма: неврологический, гидравлический и нейрохимический. Именно их совпадение объясняет, почему явление при повешении выражено значительно отчетливее, чем при других видах смерти.

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