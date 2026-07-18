Остались навсегда: сколько трупов в космосе

Голливуд внушил нам устойчивый образ одинокого скафандра, медленно уплывающего в черноту. Но сколько раз такое происходило в действительности? Ответ — в материале «‎Рамблера».

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Кого считают погибшим в космосе?

Чтобы гибель официально считалась произошедшей в космосе, человек должен умереть выше линии Кармана. Это условная отметка в 100 километров, которую Международная авиационная федерация принимает за границу между атмосферой и космосом. Три крупнейшие катастрофы пилотируемой космонавтики в этот список не входят.

Экипаж «Аполлона-1» из трех астронавтов погиб в 1967 году при пожаре во время наземных испытаний прямо на стартовой площадке.

Семь астронавтов «Челленджера» погибли в 1986 году через 73 секунды после старта, когда шаттл разрушился на высоте около 15 километров.

Семь астронавтов «Колумбии» в 2003 году погибли при входе в атмосферу на высоте около 60 километров.

Однако ни один из этих людей официально не считается погибшим в открытом космосе. За всю историю пилотируемой космонавтики в галактике умерли лишь три человека. Все трое советские, все — из одного экипажа.

Как погибли космонавты «Союза-11»?

30 июня 1971 года «Союз-11» возвращался на Землю после рекордной тогда 23-дневной экспедиции на станцию «Салют-1». На борту находились Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков.

В час ночи по московскому времени капсула отстыковалась от станции, и вскоре приоткрылся вентиляционный клапан. Он предназначался для выравнивания давления уже в нижних слоях атмосферы, но сработал на высоте около 150 километров. По данным Lenta.ru, Пацаев попытался закрыть его вручную. Однако конструкция клапана не позволяла сделать это достаточно быстро.

В итоге всего за 112 секунд давление в кабине упало до нуля.

При резкой декомпрессии потеря сознания наступает примерно через 10-15 секунд. Скафандров, которые могли бы их спасти, в кабине не было. От них отказались при подготовке к полету, чтобы уместить трех человек в двухместную капсулу.

Сам корабль тем временем сработал штатно. Парашюты раскрылись, капсула опустилась в казахстанскую степь. Поисковая группа открыла люк и обнаружила всех троих в своих креслах без следов внешних повреждений.

Официальной причиной гибели, как сообщала «Российской газета», названа острая сердечно-сосудистая недостаточность вследствие резкой декомпрессии. После этой катастрофы скафандры для членов экипажа стали обязательными на всех этапах полета.

Но, несмотря на то, что три советских космонавта официально погибли в открытом космосе, их тела туда не попали. Поэтому в истории не было ни одного случая, когда останки человека остались бы дрейфовать в вакууме.

Что происходит с телом в вакууме?

По данным Universe Magazine, в вакууме нет давления, которое удерживает растворенные газы в тканях. Поэтому все жидкости (кровь, лимфа, слюна) начинают кипеть в теле — этот процесс называют эбуллизмом.

Кожа и мягкие ткани раздуваются, однако тело достаточно эластично, чтобы выдержать это без разрывов. Одновременно прекращается дыхание, мозг лишается кислорода, и уже через 10–15 секунд человек теряет сознание. Смерть наступает в течение двух минут.

Зачем NASA собирается строить базу на Луне

Воздуха, который мог бы отводить тепло конвекцией, там нет, поэтому тело охлаждается только через тепловое излучение. Процесс растягивается на многие часы. На солнечной стороне орбиты объект, напротив, нагревается до нескольких сотен градусов. Без бактерий привычного разложения не происходит, и тело постепенно высыхает и мумифицируется. В таком виде оно сохранялось бы очень долго, если бы не остаточное сопротивление атмосферы на низких орбитах, которое постепенно тянет любой объект вниз.

Что делали бы с телом, если бы астронавт погиб при выходе в космос?

В этом случае его напарник должен был бы втащить тело обратно в шлюзовую камеру. Это стандартная процедура, прописанная в инструкциях. Пристыкованный «Союз», который постоянно дежурит при МКС как корабль-спасение, рассчитан на трех человек, что позволяет вернуть на Землю весь оставшийся экипаж вместе с телом.

В NASA исходят из принципа, что членов экипажа в космосе не оставляют. Масштабные поисковые операции по сбору останков после «Челленджера» и «Колумбии» это подтверждают. МКС работает с 1998 года, и за все это время на борту не погиб ни один человек.

Правда ли, что СССР скрывал гибель космонавтов?

В начале 1960-х годов итальянские братья Акилле и Джованни Баттиста Джудика-Кордилья заявили, что перехватили переговоры советских космонавтов, умирающих в открытом космосе. По данным ispaceman.ru, в их записях фигурировали женщина, сгорающая при входе в атмосферу, сигналы SOS и сердцебиение умирающего.

Эти истории попали в западные СМИ и сохранялись там несколько десятилетий, хотя при проверке в них нашлось множество противоречий. Даты и состав «экипажей» в разных версиях расходились, ни одна другая станция слежения тех же переговоров не зафиксировала. После частичного рассекречивания советских архивов никаких подтверждений тайным гибелям найдено не было.

Советская программа действительно скрывала некоторые трагедии. Летчик Валентин Бондаренко погиб в 1961 году при пожаре в барокамере и был исключен из официальной истории. Его гибель документально подтверждена, но произошла она на земле. Таким образом, до «Союза-11» никто в советской программе в ходе полета не погибал.

Как хоронят людей в космосе?

Целые тела в открытый космосе никогда не отправляли, но прах после кремации — неоднократно. Так, в 1992 году часть праха создателя «Звездного пути» Джина Родденберри полетела на борту шаттла «Колумбия». С 1997 года компания Celestis предлагает отправку праха в космос как коммерческую услугу. А прах астронома Клайда Томбо, открывшего Плутон, в 2006 году был закреплен на борту зонда New Horizons и унесен в открытый космос.

Но все, кто погиб в ходе космических миссий, были возвращены на Землю и похоронены. Добровольский, Пацаев и Волков покоятся в некрополе у Кремлевской стены. Три единственных человека, умерших в открытом космосе, в открытом космосе не остались.

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