Зачем NASA собирается строить базу на Луне

NASA планирует разместить на южном полюсе Луны постоянную базу. Агентство готовит технику, рассчитанную на годы непрерывной работы. Что стоит за этим решением, читайте в материале «‎Рамблера».

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Что именно собирается строить NASA?

27 мая 2026 года NASA представило подробный план лунной базы. Высадка вблизи южного полюса Луны намечена на 2028 год в рамках миссии Artemis III, а к середине 2030-х планируется развернуть постоянную инфраструктуру. Как сообщает NPR, куратором проекта назначен Джаред Айзекман. По его словам, целью проекта являются стимулирование лунной экономики, проведение научных исследовании и заложение основы для марсианской экспедиции.

Инфраструктура будет состоять из жилых модулей, системы добычи и переработки льда, посадочных площадок и средств связи. Часть оборудования планируется доставить беспилотными миссиями еще до прибытия людей, чтобы к моменту высадки экипажа основные системы уже работали.

Почему был выбран южный полюс?

Выбор площадки определяют три фактора: свет, вода и рельеф. Из-за минимального наклона лунной оси — всего около 1,5 градуса — солнце у южного полюса почти не поднимается над горизонтом, а скользит вдоль него. Это создает уникальный эффект: вершины некоторых кратеров освещаются практически непрерывно, что делает их идеальным местом для солнечных батарей.

При этом дно соседних кратеров, наоборот, никогда не видит солнечного света. Как объясняет NASA, именно в этих областях вечной тени сохраняется водяной лед, накопленный за миллиарды лет. Поэтому идеальным местом южный полюс делает возможность одновременно дотянуться и до постоянного света на возвышенности, и до залежей льда в ближайшей низине.

Также рельеф важен потому, что для посадки нужна ровная, достаточно высокая площадка, чтобы аппарат не опрокинулся. При этом сама посадочная зона должна быть отделена от жилых модулей перепадом высоты — это позволит защитить оборудование от пыли и обломков, поднимаемых двигателями при посадке.

Зачем NASA база на Луне?

1. Топливо

Лед — это не просто питьевая вода. Его можно разделить на водород и кислород. Последний пригоден для дыхания, а оба компонента вместе — это ракетное топливо. Вместо того чтобы поднимать каждую тонну топлива с Земли, что баснословно дорого, можно производить его прямо на месте.

Это меняет всю экономику дальних миссий. Лунная база в таком сценарии становится не конечной точкой, а заправочной станцией на пути к более далеким целям — в первую очередь к Марсу.

2. Перевалочная база на пути к Марсу

Полет до Марса занимает месяцы, а до Луны — несколько дней. Это делает спутник Земли удобным полигоном. Здесь можно будет безопасно протестировать системы жизнеобеспечения, технологии добычи ресурсов на месте, оборудование для длительного пребывания человека вне Земли, а также в случае проблем эвакуировать экипаж за разумное время.

3. Научная ценность

В отличие от Земли, поверхность Луны не подвергалась эрозии, тектонической активности и атмосферным процессам. Это, по сути, законсервированный архив истории Солнечной системы возрастом 4,5 миллиарда лет. Постоянное присутствие людей и техники на поверхности позволит вести куда более подробные геологические исследования, чем это возможно с орбиты или в ходе кратких автоматических миссий.

4. Ресурсы

На Луне в реголите — поверхностном слое лунного грунта — содержится гелий-3. Это изотоп, который теоретически может использоваться как топливо для термоядерных реакторов. На Земле его почти нет, поскольку магнитное поле планеты отражает солнечный ветер, приносящий этот изотоп. Проблема в том, что термоядерная энергетика, способная использовать гелий-3, до сих пор не создана даже в виде работающего прототипа. Поэтому добыча изотопа пока остается скорее долгосрочной перспективой.

Более реалистичная перспектива — это редкоземельные элементы и металлы, которые в лунном грунте присутствуют в иной концентрации, чем на Земле, и переработка реголита для нужд самой базы — например, для строительства укрытий из местного материала. Это снизит потребность доставлять все материалы с Земли.

5. Политический контекст

Также свою роль играет и геополитика. Как отмечает Government Executive, Китай совместно с Россией развивает собственную программу Международной научной лунной станции и рассчитывает разместить первых тайконавтов на Луне до 2030 года. Поэтому NASA хочет закрепить за США и партнерами доступ к ключевым ресурсам спутника раньше конкурентов.

Именно поэтому NASA интегрировало в архитектуру миссии частные компании — SpaceX и Blue Origin предоставляют посадочные модули, а Astrolab, Lunar Outpost и Firefly Aerospace разрабатывают луноходы и беспилотные аппараты для базы. Это позволяет распределить риски и снизить затраты за счет частно-государственного партнерства, не теряя темп в условиях, когда счет идет не на годы, а на сроки запуска ракет.

Программа «‎Артемида», в рамках которой строится база, стала продолжением лунной гонки, начатой еще в XX веке. По данным издания «Вокруг света», первая высадка человека на Луну в 1969 году была во многом политическим актом времен холодной войны.

Кто платит за стройку на Луне?

Строительство лунной инфраструктуры обходится дорого, поэтому NASA активно привлекает частные компании. Контракты на доставку грузов, посадочные модули и скафандры распределены между несколькими подрядчиками. Такая схема позволяет агентству делить расходы и риски с инвесторами, при этом не теряя время на одобрение бюджетного финансирования.

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