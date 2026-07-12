Семь чудес Луны: что еще вы не знали о спутнике

У Земли есть официальные списки природных чудес. Их составляли организации, проводили голосования, спорили о критериях. У Луны такого реестра нет. Тем не менее за несколько веков наблюдений у планетологов сложились свои неофициальные фавориты. Подробнее о них — в материале «‎Рамблера».

1. «Горы вечного света»

У Северного полюса Луны находится кратер Пири диаметром 73 километра, но особенность кратера не в этом. Ось вращения Луны почти перпендикулярна плоскости ее орбиты, поэтому солнечный свет падает на полярные районы под очень острым углом и никогда не поднимается высоко над горизонтом. Вершины горного кольца вокруг кратера Пири из-за этого постоянно освещены. При этом до дна солнце не доходило уже миллиарды лет.

В астрономии это явление называют «горами вечного света». В тени на дне кратера температура держится около минус 250 градусов Цельсия, и именно там зонд Lunar Prospector в 1998 году зафиксировал признаки водяного льда. США в будущем планирует добывать его на лунных базах как сырье для воды и ракетного топлива.

2. Ровная долина посреди горного хребта

Горный хребет Лунных Альп на севере Луны рассекает 166-километровая долина, которую называют Альпийской. В самом широком месте она достигает десяти километров. Дно у нее ровное, залитое лавой из соседних морских бассейнов.

По центру долины тянется узкая борозда длиной почти 200 километров. Это остаток лавового тоннеля с просевшей крышей. Борозда такая тонкая, что в земной телескоп ее почти невозможно разглядеть.

Происхождение самой долины до конца не установлено. Скорее всего, это грабен, то есть блок коры, просевший по тектоническому разлому после столкновения, сформировавшего Море Дождей.

3. «Монарх лунных кратеров»

Кратер Коперник расположен в центре видимой стороны Луны. Его диаметр 93 километра, глубина 3,8 километра. Образовался он около 800 миллионов лет назад, что по космическим меркам совсем недавно. Большинство лунных кратеров старше трех миллиардов лет.

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Эта молодость заметна в каждой детали — именно поэтому астрономы и прозвали его монархом. Стены сохранили три четких яруса террас. В центре дна поднимаются три горных пика высотой 1,2 километра. Во все стороны расходятся яркие лучи из выброшенной породы, которые тянутся на 800 километров и видны в бинокль с Земли. В то время, как у большинства лунных кратеров все это давно стерто метеоритами и временем, у Коперника сохранилось почти нетронутым.

4. Одинокая гора посреди лавового моря

В Море Дождей стоит гора Пико — одинокий пик почти правильной пирамидальной формы высотой около 2,4 километра. Вокруг ровная лавовая равнина на сотни километров, без единого соседнего хребта. У этого. феномена есть геологическое. объяснение.

Когда-то Пико была частью горного кольца вокруг огромного ударного бассейна. Несколько миллиардов лет назад этот бассейн залила лава, погрузившая большую часть хребта под поверхность. Пико оказался достаточно высоким и выстоял над лавовым морем, поэтому это не более, чем просто уцелевшая вершина.

5. «Прямая стена»

В Море Облаков находится Rupes Recta, по-латыни «прямой утес», в просторечии «Прямая стена». Это тектонический разлом длиной 110 километров. Высота у него небольшая, от 240 до 300 метров, и склон довольно пологий. По данным NASA, это самый известный эскарп на Луне.

Главный эффект создает освещение. На восьмые сутки лунного цикла солнечный свет бьет вдоль разлома под острым углом, и стена отбрасывает широкую черную тень. С Земли она кажется вертикальным обрывом, уходящим в бездну. Это оптическая иллюзия, но именно благодаря ей «Прямая стена» хорошо видна в телескоп.

6. Аномалия в крупнейшем кратере Солнечной системы

На обратной стороне Луны расположен бассейн Южный полюс — Эйткен. Его диаметр около 2500 километров, а глубина составляет от шести до восьми километров. Это крупнейший известный ударный кратер в Солнечной системе. Он настолько велик, что с его поверхности невозможно охватить взглядом края: горизонт скрывает их раньше, чем они показываются из-за кривизны планеты.

Бассейн образовался около 4,25 миллиарда лет назад. Это подтвердила китайская миссия «Чанъэ-6», которая в июне 2024 года впервые в истории доставила грунт с обратной стороны Луны.

Кроме того, приборы миссии GRAIL обнаружили под дном бассейна массивную плотную аномалию, предположительно остатки металлического ядра астероида, врезавшегося в Луну. Этот объект в пять раз крупнее острова Гавайи и продавливает поверхность вниз почти на километр.

7. Пещеры под поверхностью Луны

В 2024 году в журнале Nature Astronomy итальянские ученые опубликовали анализ радарных снимков зонда Lunar Reconnaissance Orbiter. Под Морем Спокойствия — тем самым, где в 1969 году сел «Аполлон-11» — они обнаружили вертикальную шахту, уходящую в подземную пещеру шириной от 30 до 50 метров.

Лавовые тоннели образуются, когда поток лавы застывает снаружи и образует трубу, продолжая течь внутри. Когда лава уходит, остается пустая труба. На Земле такие тоннели, в том числе на Гавайях, хорошо известны. Но на Луне из-за меньшей гравитации они могут быть в разы крупнее.

Для будущих лунных баз это почти идеальное укрытие: стабильная температура, естественная защита от радиации и метеоритных ударов. Программа Artemis планирует изучить этот район как возможное место для возведения первой постоянной базы.

Ранее мы рассказывали, зачем NASA собирается строить базу на Луне.