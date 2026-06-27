Почему комары одних кусают чаще других

Наверняка вы замечали странную закономерность: одного человека комары буквально облепляют, тогда как другие почти не страдают от укусов. Иногда разница настолько заметна, что кажется, будто насекомые сознательно выбирают определенную жертву. «Рамблер» расскажет, какие сигналы помогают насекомым выбирать добычу.

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Кровь не единственный источник пищи комаров

И самцы, и самки питаются главным образом нектаром цветов и другими сладкими растительными соками. Именно из них насекомые получают энергию для полета и повседневной жизни.

Кровь нужна только самкам для размножения. Белки, жиры, железо и другие питательные вещества, содержащиеся в крови позвоночных животных, необходимы для созревания яиц. После того как самка откладывает яйца, ей снова требуется порция крови перед следующим циклом размножения.

При этом комары вовсе не специализируются исключительно на людях. Многие виды питаются кровью птиц, грызунов, собак, крупного рогатого скота, лошадей, рептилий и других позвоночных. Некоторые предпочитают птиц, другие — земноводных или млекопитающих. Лишь отдельные виды, например Aedes aegypti, в ходе эволюции приспособились к жизни рядом с человеком и заметно чаще выбирают именно людей.

Как комары находят людей?

Вопреки распространенному мнению, комары не летят на свет и не кидаются на первого встречного. На самом деле поиск человека представляет собой довольно сложный процесс.

Самки комаров, которым нужна кровь для развития яиц, используют сразу несколько органов чувств. Они способны обнаруживать углекислый газ, который мы выдыхаем, чувствовать тепло тела, реагировать на влажность кожи и улавливать сотни летучих химических соединений, выделяемых организмом.

Исследования показывают, что некоторые виды комаров могут улавливать углекислый газ на расстоянии в несколько десятков метров. Именно он помогает им понять, что рядом находится потенциальный источник крови.

Поэтому люди, которые выделяют больше углекислого газа, оказываются заметнее для комаров. По этой причине взрослые обычно привлекают комаров сильнее, чем дети. То же самое касается и беременных. В исследовании, проведенном в Гамбии, ученые выяснили, что на поздних сроках женщины привлекали комаров почти в два раза чаще. Одной из причин оказался увеличенный примерно на 21 процент объем выдыхаемого углекислого газа, связанный с более интенсивным обменом веществ.

Что случится, если однажды мы убьем всех комаров

Однако одного углекислого газа для выбора жертвы недостаточно. Он помогает комару найти человека, но не объясняет, почему из нескольких людей насекомое нацеливается на кого-то одного.

Главный ориентир — запах кожи

Кожа постоянно выделяет десятки органических соединений. Среди них молочная кислота, аммиак, ацетон, карбоновые кислоты и множество других веществ. Их точный состав у каждого человека немного отличается.

В 2022 году ученые из Рокфеллеровского университета показали, что некоторые люди стабильно привлекают комаров в несколько раз сильнее других. Главным отличием оказался высокий уровень определенных карбоновых кислот на поверхности кожи.

Особенно интересным оказалось то, что привлекательность человека для комаров сохранялась годами. Даже спустя длительное время насекомые выбирали тех же участников эксперимента.

Причем здесь бактерии?

Запах кожи формирует не только сам организм. На поверхности человеческой кожи живут миллиарды бактерий. Они перерабатывают компоненты пота и кожного сала, образуя дополнительные летучие вещества.

Фактически комары реагируют не только на человека, но и на продукты жизнедеятельности его микробиома. Именно поэтому два человека с одинаковым образом жизни могут пахнуть для комаров совершенно по-разному.

Влияет ли группа крови?

Некоторые исследования действительно показали, что люди с первой группой крови могут привлекать определенные виды комаров чаще, чем обладатели второй группы. Однако эффект оказался значительно слабее, чем влияние запаха кожи. Кроме того, результаты разных работ не всегда совпадают. Поэтому сегодня ученые считают группу крови второстепенным фактором.

Тоже самое и со «сладостью» крови. Комары не способны заранее определить уровень сахара в крови человека. Да и в целом им вкус крови добычи неважен.

Почему после тренировки комары кусают чаще?

После пробежки или физической нагрузки комаров становится больше. Во-первых, во время тренировки человек начинает интенсивнее дышать и выделять больше углекислого газа. Одновременно повышается температура кожи и усиливается потоотделение. Во-вторых, в поте содержится молочная кислота — одно из веществ, которое помогает комарам находить человека на близком расстоянии.

Почему одних людей кусают сильнее, чем других?

Количество укусов и реакция на них — не одно и то же. После укуса комар вводит в кожу слюну с веществами, препятствующими свертыванию крови. Именно на эти вещества реагирует иммунная система.

У одних людей появляется небольшой зудящий след, который исчезает через несколько часов. У других развивается выраженный отек, сильный зуд и покраснение. Из-за этого может казаться, что комары кусают их намного чаще, хотя на самом деле разница связана с особенностями иммунной реакции.

Можно ли стать менее привлекательным для комаров?

Полностью изменить свой естественный запах невозможно, однако уменьшить вероятность укусов можно. Наиболее эффективными средствами остаются репелленты на основе DEET, пикаридина и некоторых других действующих веществ. Кроме того, помогают москитные сетки, закрытая одежда. А научных доказательств эффективности большинства народных методов — например, употребления чеснока, витамина B1 или определенных продуктов — пока не существует.

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